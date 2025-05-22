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Китайский или арабский? Какой «айфон» брать петербуржцу в 2025-м — будет минимум головной боли

Опубликовано: 22 мая 2025 09:32
айфоны
Китайский или арабский? Какой «айфон» брать петербуржцу в 2025-м — будет минимум головной боли
Фото: Городовой.ру

Официальные дилеры ушли, а спрос остался.

Apple больше не поставляет устройства в Россию официально, и все новинки, начиная с iPhone 14, попадают в страну только через параллельный импорт.

Поэтому на полках магазинов и в онлайн-объявлениях можно встретить устройства, предназначенные для самых разных стран — от США до Китая. При этом у каждой версии свои особенности: ограничения, поддержка SIM-карт, функционал.

Главное различие — SIM-карты и функции по регионам

США: iPhone 15/16 полностью без физического SIM-лотка — работает только eSIM. Для многих это неудобно, особенно с российскими операторами. Плюс, в них есть модуль 5G mmWave, который в России бесполезен. Лучше избегать эту версию.

Китай: Только две физические SIM-карты, нет eSIM. Кроме того, недоступны FaceTime Audio и звонки по Wi-Fi. Это ощутимое ограничение.

Гонконг: Тоже две физические SIM, но FaceTime работает. Можно брать, если не нужна eSIM.

Европа, ОАЭ, Канада, Бразилия, Индия, Сингапур, Вьетнам: Самые универсальные версии. Есть и eSIM, и обычный слот, все функции работают без ограничений. Оптимальный выбор для России.

Южная Корея и Япония: Айфон из этих стран щёлкает затвором камеры даже в беззвучном режиме. Это может раздражать. Брать стоит только при хорошей цене.

Что ещё важно знать

  • U1-чип: В России он не работает из-за ограничений по геолокации. Поэтому точный поиск AirTag и других устройств невозможен — независимо от модели.
  • Гарантия: Apple официально не обслуживает айфоны, ввезённые в РФ после 2022 года. Но если покупаете у проверенного продавца — по закону вы имеете право на полноценный сервис и возврат/ремонт по гарантии. Главное — сохраняйте чек.
  • Как узнать, откуда ваш айфон: Смотрите номер модели в «Настройки → Основные → Об этом устройстве». Например, A3102 — это iPhone 15 Pro для Европы. A3083 — для США. Полный список кодов можно найти на сайте Apple. Также информацию указывают на коробке.

Какой вывод

В 2025 году для России лучше всего подойдут iPhone 15 или 16 из Европы, ОАЭ, Канады, Индии и других стран с версией SIM + eSIM. Они работают без ограничений, поддерживают все нужные функции, легко активируются у местных операторов и не требуют танцев с бубном.

А вот от китайских, японских и американских версий лучше отказаться, если вы не готовы к ограничениям в связи, функциях или обслуживании.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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