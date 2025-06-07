Городовой / Общество / Ягодное небо: почему «клубничная» Луна — самое красивое полнолуние года и как встретить его во всеоружии
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Ягодное небо: почему «клубничная» Луна — самое красивое полнолуние года и как встретить его во всеоружии

Опубликовано: 7 июня 2025 11:01
Луна
Ягодное небо: почему «клубничная» Луна — самое красивое полнолуние года и как встретить его во всеоружии
globallookpress/ Bulkin Sergey/ NEWS.ru

Когда произойдет захватывающее астрономическое зрелище?

11 июня 2025 года небо порадует нас необыкновенным полнолунием. Это зрелище, которое невозможно пропустить, ведь оно считается одним из самых ярких и красивых в году. Речь идет о так называемой «клубничной» Луне.

Откуда взялось название: индейские традиции и небесная магия

Существуют две основные версии происхождения этого поэтичного названия. Первая уходит корнями в индейскую традицию, согласно которой каждому полнолунию в году присваивалось особое имя.

В июне, сразу после полнолуния, начинался сезон сбора клубники. Именно поэтому и полнолуние получило свое название в честь этой сладкой ягоды.

Вторая версия связана с красивым астрономическим явлением. В июне Луна занимает особое положение на небосводе: солнечный свет подсвечивает ее с определенного ракурса, создавая эффект красноватого, клубничного оттенка.

Это делает «клубничную» Луну еще более впечатляющей и зрелищной.

«Клубничная» Луна во всем мире: названия и культурные особенности

«Клубничная» Луна — не единственное название этого полнолуния. В разных культурах и регионах оно имеет свои особенности:

  • в Европе его часто называют «розовой» или «медовой» Луной;
  • в Китае это — Луна Лотоса, символизирующая чистоту и духовное пробуждение;
  • в южном полушарии ее называют «дубовой» или «холодной» Луной, предвещая зимние холода.

Как пишет RT, в Шри-Ланке с этим полнолунием связан национальный праздник Посон Поя, отмечаемый в честь появления буддизма на острове. В Индии во время этого полнолуния празднуется Ват Пурнима, когда замужние женщины постятся и молятся за здоровье своих мужей.

Астрологический прогноз: влияние полнолуния в знаке Стрельца

Полнолуние 11 июня 2025 года пройдет в знаке Стрельца. Луна в Стрельце создает особую атмосферу, побуждая нас отходить от привычной логики и погружаться в сферу абстрактного мышления.

Этот период особенно благоприятен для решения юридических вопросов и взаимодействия с государственными органами. Отличное время для регистрации новых предприятий, общественных организаций и дочерних компаний.

Бюрократические процессы будут протекать удивительно легко, а путешествия и командировки обещают быть успешными и без происшествий. Однако, рекомендуется избегать сделок, связанных с недвижимостью и со строительством.

Остерегайтесь конфликтов и берегите здоровье: влияние 15-го лунного дня

15-й лунный день, в который произойдет полнолуние, считается временем испытаний. События развиваются в зависимости от выбранного пути, а их исход определяется человеческими реакциями.

Существует повышенный риск возникновения конфликтов с близкими людьми.

Полная Луна оказывает мощное влияние на все живое. В этот период усиливается кровоточивость, обостряются хронические заболевания и психические расстройства.

Отмечаются всплески рождаемости и повышенная эмоциональность в общении. Возрастает склонность к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

«Клубничная» Луна — это не только красивое зрелище, но и период, когда можно использовать космическую энергию себе во благо.

Новости по теме
Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям 22 декабря 2024 14:32
Танцевали под гудок поезда: почему все громкие праздники в Петербурге проходили на Павловском вокзале Танцевали под гудок поезда: почему все громкие праздники в Петербурге проходили на Павловском вокзале 8 июня 2025 14:01
Два новых выходных: какие ещё дни предлагают сделать официальными праздниками в России Два новых выходных: какие ещё дни предлагают сделать официальными праздниками в России 6 июня 2025 22:00
Тарзанка смерти: петербургские подростки из Усть-Славянки построили опасную конструкцию, кто ответит за риски Тарзанка смерти: петербургские подростки из Усть-Славянки построили опасную конструкцию, кто ответит за риски 5 июня 2025 21:01
«Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы «Можно назвать днем рождения церкви»: как правильно провести праздник Троицы 5 июня 2025 15:44
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще