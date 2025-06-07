Ягодное небо: почему «клубничная» Луна — самое красивое полнолуние года и как встретить его во всеоружии

11 июня 2025 года небо порадует нас необыкновенным полнолунием. Это зрелище, которое невозможно пропустить, ведь оно считается одним из самых ярких и красивых в году. Речь идет о так называемой «клубничной» Луне.

Откуда взялось название: индейские традиции и небесная магия

Существуют две основные версии происхождения этого поэтичного названия. Первая уходит корнями в индейскую традицию, согласно которой каждому полнолунию в году присваивалось особое имя.

В июне, сразу после полнолуния, начинался сезон сбора клубники. Именно поэтому и полнолуние получило свое название в честь этой сладкой ягоды.

Вторая версия связана с красивым астрономическим явлением. В июне Луна занимает особое положение на небосводе: солнечный свет подсвечивает ее с определенного ракурса, создавая эффект красноватого, клубничного оттенка.

Это делает «клубничную» Луну еще более впечатляющей и зрелищной.

«Клубничная» Луна во всем мире: названия и культурные особенности

«Клубничная» Луна — не единственное название этого полнолуния. В разных культурах и регионах оно имеет свои особенности:

в Европе его часто называют «розовой» или «медовой» Луной;

в Китае это — Луна Лотоса, символизирующая чистоту и духовное пробуждение;

в южном полушарии ее называют «дубовой» или «холодной» Луной, предвещая зимние холода.

Как пишет RT, в Шри-Ланке с этим полнолунием связан национальный праздник Посон Поя, отмечаемый в честь появления буддизма на острове. В Индии во время этого полнолуния празднуется Ват Пурнима, когда замужние женщины постятся и молятся за здоровье своих мужей.

Астрологический прогноз: влияние полнолуния в знаке Стрельца

Полнолуние 11 июня 2025 года пройдет в знаке Стрельца. Луна в Стрельце создает особую атмосферу, побуждая нас отходить от привычной логики и погружаться в сферу абстрактного мышления.

Этот период особенно благоприятен для решения юридических вопросов и взаимодействия с государственными органами. Отличное время для регистрации новых предприятий, общественных организаций и дочерних компаний.

Бюрократические процессы будут протекать удивительно легко, а путешествия и командировки обещают быть успешными и без происшествий. Однако, рекомендуется избегать сделок, связанных с недвижимостью и со строительством.

Остерегайтесь конфликтов и берегите здоровье: влияние 15-го лунного дня

15-й лунный день, в который произойдет полнолуние, считается временем испытаний. События развиваются в зависимости от выбранного пути, а их исход определяется человеческими реакциями.

Существует повышенный риск возникновения конфликтов с близкими людьми.

Полная Луна оказывает мощное влияние на все живое. В этот период усиливается кровоточивость, обостряются хронические заболевания и психические расстройства.

Отмечаются всплески рождаемости и повышенная эмоциональность в общении. Возрастает склонность к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

«Клубничная» Луна — это не только красивое зрелище, но и период, когда можно использовать космическую энергию себе во благо.