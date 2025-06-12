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Средневековый донжон в Выборге с современным комфортом: Башня Святого Олафа вновь доступна для посещения

Опубликовано: 12 июня 2025 07:01
Башня Святого Олафа в Выборге
Средневековый донжон в Выборге с современным комфортом: Башня Святого Олафа вновь доступна для посещения
Городовой ру

У туристов появилась уникальная возможность прикоснуться к истории и увидеть город в новом ракурсе.

В Выборге произошло долгожданное событие — смотровая площадка Башни Святого Олафа, закрытая на время реставрации, вновь открыла свои двери для посетителей. После пяти лет кропотливых работ, жители и гости города вновь могут насладиться захватывающими видами на Выборг с высоты 50 метров.

Реставрация с заботой о прошлом и будущем

В ходе реставрации в башне восстановили историческую кирпичную кладку, сделали удобную подсветку и широкую лестницу. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для всех посетителей — для маломобильных граждан теперь по записи работает видовой лифт.

«Мы сохранили дух эпохи, но сделали посещение комфортным и безопасным», — отметили в ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник».

Первые впечатления: тестовое открытие и праздничные дни

В праздничные дни, с 11 по 14 июня, смотровая площадка работала в тестовом режиме с 10 до 18 часов. Постоянный режим работы башни опубликуют после завершения тестового периода.

История Башни Святого Олафа: от средневекового донжона до главной смотровой площадки

Башня Святого Олафа — это не просто историческое сооружение, это символ Выборга, его сердце и душа. Возведенная не позднее XIII века, она прошла долгий путь от средневекового донжона до артиллерийской башни в XVI веке.

Башня Святого Олафа — главная башня Выборгского замка, первое сооружение Выборга. Единственный на территории России средневековый донжон, перестроенный в XVI веке в артиллерийскую башню.

Святой покровитель: в честь кого названа башня?

Башня названа в честь святого Олафа — норвежского короля, активно боровшегося с язычеством и канонизированного церковью после гибели.

Архитектурные особенности: высота и материалы

Башня стоит на самой высокой площадке Замкового острова — скалистом уступе. Это самое высокое строение в городе — ее общая высота над уровнем моря со скалой, на которой она стоит, — 75 метров. Стены выложены из гранитных валунов и кирпича. В XVIII—XIX веках башня служила главным флагштоком Выборгской крепости.

Современное пространство: лифт и лестницы

Сейчас все ее внутреннее пространство занято лифтом и системой лестниц-переходов, по которым посетители поднимаются наверх. Современные удобства позволяют насладиться видом на город без лишних усилий.

Что увидеть с высоты Башни Святого Олафа: панорама Выборга во всей красе

Со смотровой площадки башни открывается захватывающая панорама Выборга: средневековый замок, черепичные крыши старого города, живописная гавань и бескрайние просторы Финского залива. Это — уникальная возможность увидеть Выборг с высоты птичьего полета и ощутить его неповторимую атмосферу.

Как добраться и спланировать посещение:

Башня Святого Олафа расположена в центре Выборга, на Замковом острове. Добраться до нее можно пешком или на общественном транспорте. Рекомендуется заранее уточнить режим работы и приобрести билеты.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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