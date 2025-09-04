Городовой / Город / Советский колорит и угрюмые официанты: что скрывает коммунальное арт-кафе в Петербурге
Опубликовано: 4 сентября 2025 10:31
Откровения посетителей.

Арт-кафе «Коммунальная страна» обещает погрузить посетителей в атмосферу советской эпохи, но так ли удачна эта реконструкция, если судить по отзывам?

Атмосфера «с любовью к советскому»

В кафе на Татарском переулке, 1, стараются воссоздать дух коммунальной квартиры: старые обои, разношерстная мебель, расстроенное пианино и газетные вырезки создают антураж давно ушедших лет.

“Меню — это любовь к советскому кинематографу и домашней еде”, — отмечает канал Tasty places .

Приятным сюрпризом для многих стала новая посуда, контрастирующая с общей стилизацией.

Меню

Цены демократичные.

Блюдо Описание Цена (руб.)
Греческий салат Свежие овощи, брынза, маслины 420
Оливье с курицей Куриное филе, отварные овощи, яйцо 360
Цезарь с курицей Большая порция, куриная грудка 450
Салат с говядиной Зеленая фасоль, говядина, бальзамик 450
Куриный бульон Насыщенный с кусочками курицы 320
Курица с моцареллой Запечённое куриное филе с моцареллой 590
Пельмени со сметаной Домашние пельмени с мясом 460
Скоблянка Смесь мяса, фасоли, картофель 650
Чай клубника-смородина Ягодный чай, 500 мл 350
Обычный чай с бергамотом 500 мл 250
Настойка из черной смородины Крепкая, сладкая 200

Еда: просто, большие порции, но с нюансами

Меню изобилует классикой советской кухни: салат «Ирония судьбы», «Женатый холостяк», «Три мушкетера», домашние пельмени и куриный бульон.

Порции щедрые, цены демократичные. Особо хвалят пельмени за “много начинки и тонкое тесто”.

Однако, фирменные блюда, такие как “скоблянка”, иногда разочаровывают — в одном из отзывов в блюде обнаружили “посторонний волос”.

Сервис: как обещали — советский, но с оговорками

Обслуживание в кафе, по словам посетителей, соответствует заявленной теме, но вызывает смешанные чувства.

Официантов описывают как “угрюмых и медлительных”, а ожидание заказов может быть весьма долгим.

“Горячее принесли через 40 минут, хотя компот подали сразу”, — жалуются гости.

Встречаются и крайне негативные отзывы:

“Жуткое заведение, грязь, уныние, официанты с перекошенными физиономиями”.

“В Кафе, нет не чего общего с коммунальной квартирой, сборище хлама, которому место на помойке”.

Впрочем, есть и комплиментарные мнения:

“Вкусно кормят, недорого, удобные сидения”.

Автор:
Ксения Пронина
