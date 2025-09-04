Советский колорит и угрюмые официанты: что скрывает коммунальное арт-кафе в Петербурге

Арт-кафе «Коммунальная страна» обещает погрузить посетителей в атмосферу советской эпохи, но так ли удачна эта реконструкция, если судить по отзывам?
Атмосфера «с любовью к советскому»
В кафе на Татарском переулке, 1, стараются воссоздать дух коммунальной квартиры: старые обои, разношерстная мебель, расстроенное пианино и газетные вырезки создают антураж давно ушедших лет.
“Меню — это любовь к советскому кинематографу и домашней еде”, — отмечает канал Tasty places .
Приятным сюрпризом для многих стала новая посуда, контрастирующая с общей стилизацией.
Меню
Цены демократичные.
|Блюдо
|Описание
|Цена (руб.)
|Греческий салат
|Свежие овощи, брынза, маслины
|420
|Оливье с курицей
|Куриное филе, отварные овощи, яйцо
|360
|Цезарь с курицей
|Большая порция, куриная грудка
|450
|Салат с говядиной
|Зеленая фасоль, говядина, бальзамик
|450
|Куриный бульон
|Насыщенный с кусочками курицы
|320
|Курица с моцареллой
|Запечённое куриное филе с моцареллой
|590
|Пельмени со сметаной
|Домашние пельмени с мясом
|460
|Скоблянка
|Смесь мяса, фасоли, картофель
|650
|Чай клубника-смородина
|Ягодный чай, 500 мл
|350
|Обычный чай с бергамотом
|500 мл
|250
|Настойка из черной смородины
|Крепкая, сладкая
|200
Еда: просто, большие порции, но с нюансами
Меню изобилует классикой советской кухни: салат «Ирония судьбы», «Женатый холостяк», «Три мушкетера», домашние пельмени и куриный бульон.
Порции щедрые, цены демократичные. Особо хвалят пельмени за “много начинки и тонкое тесто”.
Однако, фирменные блюда, такие как “скоблянка”, иногда разочаровывают — в одном из отзывов в блюде обнаружили “посторонний волос”.
Сервис: как обещали — советский, но с оговорками
Обслуживание в кафе, по словам посетителей, соответствует заявленной теме, но вызывает смешанные чувства.
Официантов описывают как “угрюмых и медлительных”, а ожидание заказов может быть весьма долгим.
“Горячее принесли через 40 минут, хотя компот подали сразу”, — жалуются гости.
Встречаются и крайне негативные отзывы:
“Жуткое заведение, грязь, уныние, официанты с перекошенными физиономиями”.
“В Кафе, нет не чего общего с коммунальной квартирой, сборище хлама, которому место на помойке”.
Впрочем, есть и комплиментарные мнения:
“Вкусно кормят, недорого, удобные сидения”.