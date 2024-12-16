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Конец ретроградного Меркурия 16 декабря: как изменится жизнь и что теперь можно сделать

16 декабря 2024 17:01
Конец ретроградного Меркурия 15 декабря: как изменится жизнь и что теперь можно сделать
Конец ретроградного Меркурия 16 декабря: как изменится жизнь и что теперь можно сделать
Фото Городовой.ру

Открываются новые возможности для всех сфер жизни.

16 декабря 2024 года ретроградный Меркурий завершил свое движение. Этот астрологический период, который ассоциируется с проблемами в коммуникации, технологиях и планах, остался позади. Теперь пришло время взять ситуацию в свои руки, воспользоваться ясностью мыслей и стабильностью для построения новых планов.

Ясность в общении

Время ретроградного Меркурия часто сопровождается недоразумениями и ссорами. Однако сейчас все преграды для конструктивного общения устранены.

  • Обсудите спорные вопросы с теми, с кем не удавалось найти общий язык.
  • Назначьте важные встречи, будь то личные или деловые переговоры. Теперь вас поймут правильно.

Обновляйте и улучшайте технологии

Проблемы с техникой, сбои в работе программ или отказ устройств от сотрудничества — все это теперь в прошлом. Этот период идеален для того, чтобы привести все в порядок.

  • Обновите программы и приложения, которые вы откладывали из-за возможных сбоев.
  • Смело покупайте технику — риски приобрести что-то некачественное минимальны.
  • Проверьте настройки безопасности и выполните резервное копирование данных.

Путешествия без сюрпризов

Ретроградный Меркурий известен неожиданными отменами рейсов и путаницей в маршрутах. Но теперь все дороги открыты для приключений.

  • Начните планировать отпуск. Шансы, что все пойдет по плану, высоки.
  • Проверьте документы и бронирования, чтобы избежать неприятностей.

Финансовая стабильность: принимайте решения уверенно

Во время ретроградного периода сделки и финансовые операции часто оборачиваются сложностями. Теперь пришло время для уверенных шагов.

  • Проведите аудит бюджета и пересмотрите расходы.
  • Заключите сделки, которые ранее казались сомнительными.
  • Начните инвестировать, обратившись за консультацией к специалистам.

Отношения

С завершением ретроградного Меркурия уходит напряжение в личной жизни. Теперь можно сосредоточиться на позитивных изменениях.

  • Восстановите контакт с теми, кто был вам важен.
  • Простите обиды и отпустите старые конфликты.

Время воплощать идеи

Ретроградный Меркурий часто становится препятствием для новых проектов, но теперь ничего не мешает реализовывать задумки.

  • Подпишите важные документы.
  • Запустите давно отложенные проекты.
  • Начните обучение или задумайтесь о карьерных переменах.

Завершение ретроградного Меркурия — это отличный момент, чтобы обновить свои планы и действия. Пусть этот новый этап станет временем для роста, уверенности и стабильности. Настройтесь на позитивные перемены и используйте возможности, которые открыл этот период.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ГороскопАстрология
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