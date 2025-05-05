Конка в Санкт-Петербурге: почему лошадиный трамвай перестал пользоваться популярностью

В середине XIX века Санкт-Петербург стремительно рос — и вместе с ним появилась потребность в удобном и доступном транспорте. Конно-железная дорога стала первым рельсовым транспортом в городе и предшественником современного трамвая. В Петербурге даже есть памятник этому общественному транспорту, ведь он долгое время помогал горожанам.

Что такое конка?

Конка в Петербурге — это вагон на рельсах, который тянет лошадь. Животные могли перевозить до 40 человек. Первая пассажирская линия конки в Петербурге открылась 27 августа 1863 года — по Невскому проспекту от площади Восстания до стрелки Васильевского острова.

Как все начиналось?

Изначально конка использовалась для грузовых перевозок — с пристаней на Васильевском острове до складов в городе. В 1860 году была построена первая грузовая линия длиной около 3 километров, передает Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Появление пассажирских линий вызвало споры: некоторые чиновники боялись, что новый транспорт будет опасен для горожан. Но в итоге городская дума разрешила запускать пассажирские конки, и они быстро завоевали популярность.

Особенности конки

Вагоны конки были двух типов: одноэтажные и двухэтажные. Второй этаж назывался «империал» — это была крыша вагона, приспособленная для посадки пассажиров. Проезд на империале стоил дешевле. Ездить на империале женщинам долгое время было запрещено, так как считалось неприличным подниматься по крутой лестнице и сидеть на крыше. Только с 1903 года дамам официально разрешили пользоваться верхним этажом.

Управлял конкой вагоновожатый. Для подъемов на крутых участках к лошадям подцепляли дополнительных «форейторов». Кондуктор продавал билеты и следил за порядком. Вход и выход разрешались только на остановках или когда вагон ехал медленно, и обязательно с правой стороны — чтобы избежать несчастных случаев с лошадьми встречного направления.

Для содержания конки требовались тысячи лошадей, конюшни и мастерские. В городе было несколько коночных парков, где ухаживали за животными и ремонтировали вагоны. Лошади были настоящими «работягами», но часто болели, и их содержание было дорогим — это одна из причин, почему конка постепенно уступила место электрическому трамваю.

Конка и электрический трамвай

Появление электрического трамвая в конце XIX века стало вызовом для владельцев конки. Они пытались препятствовать развитию нового транспорта, но электрический трамвай оказался быстрее, дешевле и удобнее, и постепенно вытеснил конку с улиц Петербурга. К 1917 году конка прекратила существование — лошади и вагоны ушли в историю.