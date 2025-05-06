«Юго-Западная» — «Путиловская»: откроют ли новые станции метро в Петербурге одним участком

Петербург готовится к запуску движения по первому отрезку коричневой линии метро от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Губернатор Александр Беглов заявил, что открытие станций произойдет в 2025 году.

Изначально ввод в эксплуатацию планировался на 2024 год, но сроки были скорректированы.

«В этом году планируется открыть первый отрезок линии: от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Далее планируется строительство участка от «Путиловской» до Обводного канала», — цитирует Беглова «Вечерний Санкт-Петербург».

Навстречу друг другу: ускорение строительства

Губернатор подчеркнул, что на строительство коричневой линии направлены четыре проходческих щита, которые «будут прокладывать тоннели навстречу друг другу, что повысит темпы работы». Это позволит быстрее завершить прокладку тоннелей и перейти к другим этапам строительства.

Новые проходческие щиты и перенос сроков

Еще 1 мая Александр Беглов сообщал о завершении изготовления двух новых проходческих щитов на «Обуховском заводе», которые «Метрострой Северной столицы» (МССС) будет использовать для строительства подземки. Первый из этих щитов будет смонтирован в стартовой шахте в третьем квартале 2025 года.

В августе 2024 года стало известно о переносе сроков сдачи станций коричневой ветки на 2025 год. Причиной назвали неготовность пересадочного узла между «Путиловской» и «Кировским заводом». Завершение работ на пересадочном узле планируется к середине 2025 года.

Благоустройство и открытие участка

Работы по благоустройству территории у «Юго-Западной» и «Путиловской» планируется завершить до 31 мая. В МССС сообщили, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» откроют одним участком с пересадкой на «Кировском заводе».

Перспективы развития коричневой линии

Открытие первого отрезка коричневой линии — важный шаг в развитии петербургского метрополитена. Новые станции улучшат транспортную доступность и разгрузят существующие линии. В дальнейшем планируется продолжить строительство коричневой ветки до Обводного канала и далее, что существенно расширит возможности петербуржцев и гостей города.

Несмотря на задержки и трудности, строительство метро в Петербурге продолжается. Жители города с нетерпением ждут открытия новых станций, которые сделают их жизнь более комфортной и удобной.

Остается надеяться, что все работы будут завершены в срок и в 2025 году петербуржцы смогут воспользоваться новыми станциями коричневой линии.