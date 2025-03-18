Корюшка, крабы и стритфуд: первый Рыбный фестиваль пройдет в Петербурге — где и когда

У петербуржцев есть шанс попробовать стритфуд из морских деликатесов.

Любителям морепродуктов пора готовиться к настоящему пиру. С 1 по 4 мая в Петербурге на Пионерской площади пройдет первый Рыбный фестиваль, который соберет производителей рыбы и морепродуктов со всей России.

Главный герой фестиваля

Главным героем фестиваля, конечно же, станет символ Северной столицы — корюшка. Однако на фестивале будут представлены деликатесы из разных регионов страны: крабы, мидии, лосось и многие другие вкусности.

Это уникальная возможность попробовать рыбу и морепродукты из разных частей России в одном месте. Впервые Петербург станет центром притяжения для производителей морепродуктов со всей страны.

Разнообразие для гостей

Посетителей фестиваля ждет не только возможность дегустации. Организаторы подготовили развлекательную программу: конкурсы, мастер-классы от шеф-поваров, интерактивные зоны и многое другое.

Отдельная зона будет посвящена стритфуду: более шести фуд-траков и 20 торговых домиков предложат разнообразные блюда. Каждый найдет что-то по своему вкусу.

Мнение организаторов

«Мы видим большой потенциал в развитии гастроиндустрии. Новый креативный проект укрепит статус Петербурга как кулинарной столицы и даст рождение новой традиции», — отметил врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов в беседе с «Деловой Петербург».

Организаторы уверены, что фестиваль станет популярным мероприятием и будет проводиться ежегодно.

Когда и где

Пиршество пройдет с 1 по 4 мая с 12:00 до 21:00 на Пионерской площади. Это удобное местоположение позволит большому количеству людей посетить фестиваль и насладиться его атмосферой.

Фестиваль будет интересен как гурманам, так и простым любителям вкусной еды. Здесь каждый сможет найти что-то по своему вкусу: от традиционных блюд до экспериментальных шедевров от шеф-поваров.

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