В Ленобласти пошла корюшка: где клюет и как наловить побольше

Аномально теплая весна ускорила открытие традиционного рыболовного сезона в Ленинградской области. Обычно массовый клев корюшки начинается ближе к концу апреля, но в этом году рыбаки уже выходят на улов в Неве и Финском заливе.
Где искать корюшку?
Первая добыча уже попадается на крючок у набережных Невы, но за хорошим уловом рыбаки отправляются на Финский залив. Однако есть одно «но» — выход на лед по-прежнему крайне опасен.
МЧС продлило запрет на выход на лед до 16 марта из-за риска его обрушения. Некоторые смельчаки все же отправляются на подледную рыбалку, но рискуют оказаться на дрейфующих льдинах. Только в январе 40 рыбаков унесло в залив, и спасателям пришлось их эвакуировать.
Чтобы не рисковать, рыбаки используют аэролодки – они доставляют к месту лова и обратно. Такая услуга стоит около 2500 рублей за поездку туда и обратно.
Как поймать хороший улов?
Опытные рыбаки не спешат раскрывать секреты, но есть несколько проверенных советов:
✔ Выбирайте места с течением – клев лучше вблизи фарватера или островов.
✔ Глубина важна – в разных местах она может быть от 6 до 13 метров.
✔ Мормышки решают всё – особенно хорошо работают фосфорные светящиеся приманки.
✔ Прикорм имеет значение – рыба реагирует на нарезку карася или даже своей же сородичей.
✔ Следите за погодой – лучший клев при умеренном морозе, небольшом давлении и слабом ветре.
Сезон только начинается, а у рыбаков Ленобласти уже есть все шансы на богатый улов. Главное – соблюдать безопасность и не выходить на тонкий лед, рассказывает «Росбалт».
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