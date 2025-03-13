В Ленобласти пошла корюшка: где клюет и как наловить побольше

Аномально теплая весна ускорила открытие традиционного рыболовного сезона в Ленинградской области. Обычно массовый клев корюшки начинается ближе к концу апреля, но в этом году рыбаки уже выходят на улов в Неве и Финском заливе.

Где искать корюшку?

Первая добыча уже попадается на крючок у набережных Невы, но за хорошим уловом рыбаки отправляются на Финский залив. Однако есть одно «но» — выход на лед по-прежнему крайне опасен.

МЧС продлило запрет на выход на лед до 16 марта из-за риска его обрушения. Некоторые смельчаки все же отправляются на подледную рыбалку, но рискуют оказаться на дрейфующих льдинах. Только в январе 40 рыбаков унесло в залив, и спасателям пришлось их эвакуировать.

Чтобы не рисковать, рыбаки используют аэролодки – они доставляют к месту лова и обратно. Такая услуга стоит около 2500 рублей за поездку туда и обратно.

Как поймать хороший улов?

Опытные рыбаки не спешат раскрывать секреты, но есть несколько проверенных советов:

✔ Выбирайте места с течением – клев лучше вблизи фарватера или островов.

✔ Глубина важна – в разных местах она может быть от 6 до 13 метров.

✔ Мормышки решают всё – особенно хорошо работают фосфорные светящиеся приманки.

✔ Прикорм имеет значение – рыба реагирует на нарезку карася или даже своей же сородичей.

✔ Следите за погодой – лучший клев при умеренном морозе, небольшом давлении и слабом ветре.

Сезон только начинается, а у рыбаков Ленобласти уже есть все шансы на богатый улов. Главное – соблюдать безопасность и не выходить на тонкий лед, рассказывает «Росбалт».

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