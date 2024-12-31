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Кризис не только на Черном, но и на Азовском море? Эколог рассказал, к чему готовиться туристам из Петербурга

31 декабря 2024 08:14
Типовое изображение побережья Азовского моря
Кризис не только на Черном, но и на Азовском море? Эколог рассказал, к чему готовиться туристам из Петербурга
Фото Городовой.ру

Отпуск лето-2025 может быть омрачен.

Экологическая катастрофа, вызванная крушением двух танкеров в Керченском проливе, может иметь длительные последствия для черноморского побережья. Заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков заявил, что туристический сезон 2025 года находится под серьёзной угрозой.

По словам специалиста, основная часть мазута, попавшего в море, осела на дне, и только малая часть загрязнений оказывается на поверхности. Это создаёт серьёзные проблемы для экосистемы Черного и Азовского морей.

«Мазут — это тяжёлый нефтепродукт, который проникает в донные отложения и воздействует на водные экосистемы. После каждого шторма на берег будут выбрасываться новые порции загрязнений», — пояснил Пешков.

Особую нагрузку испытывает Азовское море. Будучи замкнутым и мелководным водоёмом, оно оказалось особенно уязвимым к загрязнению.

«Даже до катастрофы экосистема Азовского моря испытывала серьёзное давление. Теперь последствия могут оказаться катастрофическими», — отметил эксперт.

Ситуация усугубляется ограниченными возможностями уборки мазута. Большая часть загрязнения остаётся невидимой и воздействует на всю систему водоёмов. Пешков подчеркнул, что ущерб оценить полностью пока невозможно — для этого потребуется проведение дополнительных исследований после окончания штормов.

На фоне происшествия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл региональный режим чрезвычайной ситуации. Муниципальные власти Анапы и Темрюкского района ранее уже объявили ЧС на локальном уровне, передает "Звезда".

Напомним, 15 декабря два танкера с грузом в 9,2 тысячи тонн мазута потерпели крушение в Керченском проливе. Около половины нефтепродуктов попало в море, что вызвало значительное загрязнение.

Сложившаяся экологическая ситуация ставит под угрозу туристическую привлекательность Черноморского побережья и требует срочных мер по её устранению.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмАзовское мореЧерное море
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