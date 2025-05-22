Карелия устала от туристов: почему местные жители восстали против наплыва гостей и что из этого выйдет

Карелия начала уставать от туристов. До испанских страстей с массовыми протестами против туризма, которые на днях охватили Канарские острова, дело, конечно, пока не дошло, но недовольство гостями, зачастившими в республику, проявляется все чаще.

Что происходит в регионе и почему местные жители выражают свое недовольство?

Хийденсельга: новый причал — новый конфликт

Центром очередного резонанса стал поселок Хийденсельга на берегу Ладожского озера, где в прошлом году построили новый причал, который сразу сделал это местечко в национальном парке «Ладожские шхеры» своего рода «круизным хабом» для туристов из Петербурга и Ленобласти.

Новый причал привлек больше туристов, но одновременно и вызвал недовольство местных жителей.

Транзитный поток и «непарадные задворки»: обида местных жителей

Туристический поток вроде как транзитный, отсюда путешественники дальше едут на автобусах в Сортавалу и Рускеалу, но фотографируют и самобытную Хийденсельгу, включая непарадные задворки. И эти снимки, распространяемые в соцсетях, очень обижают местных.

Как пишет «Деловой Петербург», жители чувствуют, что их приватность нарушается, а традиционный уклад жизни подвергается изменениям.

Музыкальный фестиваль как последняя капля: протест «аборигенов»

А когда выяснилось, что в конце июня петербуржцы приедут сюда на трехдневный музыкальный фестиваль, местные решили этого не допустить: подключили СМИ, прокуратуру, администрацию нацпарка… Фестиваль стал символом наплыва туристов и угрозой для спокойствия местных жителей.

Отсутствие инфраструктуры: главная претензия местных жителей

В обращениях, которые распространяются от имени «аборигенов», акцент делается на отсутствие инфраструктуры: туалетов и даже мусорных урн в деревне нет. Организаторы уже вышли на связь с недовольными и пытаются все уладить, так что чем завершится очередное противостояние «пришлых с местными» — пока сложно сказать.

Отсутствие базовой инфраструктуры — одна из главных проблем, с которой сталкиваются местные жители в связи с наплывом туристов.

Цель — 8% ВРП: планы властей и недовольство на местах

Власти Карелии планируют поднять вклад туризма в ВРП с нынешних 3% как минимум до 8%, а в перспективе считают достижимой долю туризма и в 20%. Однако только за последние несколько месяцев на развитие туробъектов, нарушающих безмятежный уклад глубинки, пожаловались жители уже целого ряда карельских местечек: и в Суйсари на Онежском озере, и владельцы частных домов на полуострове Ринда, с которыми соседствуют несколько турбаз, и жители Намоево в Прионежском районе, и особенно в Спасской Губе, где хотят построить новый горнолыжный курорт.

Власти стремятся развивать туризм, но это не всегда согласуется с интересами местных жителей.

Киндасово: веселье закончилось, началась борьба

Продолжают борьбу с турбизнесом и жители карельской деревеньки Киндасово: некогда «самая веселая деревня России» активно привлекала гостей, но потом ее обитателям жить стало невесело среди ежедневных толп туристов.

Этот пример показывает, что даже самые гостеприимные места могут устать от наплыва туристов.

Петербургские дачники vs шумные приезжие: в чем корень проблемы?

Власти республики открыто говорят, что недовольные местные — это чаще всего те же петербургские дачники, спокойствие которых теперь нарушают шумные приезжие. Но какой–то баланс все же придется искать.

Поиск компромисса между интересами туристов, властей и местных жителей — сложная, но необходимая задача.