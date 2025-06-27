«По назначению»: как болото Безымянный Ерик стал рекой Фонтанкой

Почему Фонтанка носит такое название? Петербуржцы до сих пор спорят и не могут прийти к единому мнению.
Одни считают, что река получила имя, благодаря трубам, пролегающим через реку, по которым доставлялась вода из Лиговского канала в фонтаны Летнего сада. Есть и другая версия. В ней утверждается, что река получила такое название, потому что воду качали именно из нее.
Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к экскурсоводу Людмиле Разбегаевой.
Безымянный Ерик: Мелководный приток Невы в XVII веке
В начале строительства города реки и каналы были важнее дорог, по ним доставляли грузы и передвигались по городу. Поэтому у набережных сооружали небольшие гавани, пристани, спуски.
Судьбоносные фонтаны: Превращение Ерика в Фонтанку
Строительство фонтанов в Летнем саду стало судьбоносным для реки.
Для обеспечения фонтанов водой был вырыт Лиговский канал, но в процессе выяснилось, что воды нового канала будет недостаточно для нормальной работы фонтанов.
В результате, было решено использовать воду из Безымянного Ерика с помощью паровой машины.
«Ну и чем строить еще один новый канал, было решено брать воду при помощи паровой машины из Безымянного Ерика. И в 1737 г. реке официально присвоили это название «Фонтанная» река. Немного позже — «Фонтанка», — пояснила экскурсовод.
Таким образом, именно необходимость обеспечить водой фонтаны Летнего сада привела к переименованию Безымянного Ерика в Фонтанку.
Этот факт ставит точку в давнем споре петербуржцев и подтверждает, что название реки связано с использованием ее ресурсов для работы фонтанов.