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«По назначению»: как болото Безымянный Ерик стал рекой Фонтанкой

Опубликовано: 27 июня 2025 22:03
Фонтанка
«По назначению»: как болото Безымянный Ерик стал рекой Фонтанкой
globallookpress/Maksim Konstantinov

Вода для царских фонтанов или что скрывает история имени петербургской реки?

Почему Фонтанка носит такое название? Петербуржцы до сих пор спорят и не могут прийти к единому мнению.

Одни считают, что река получила имя, благодаря трубам, пролегающим через реку, по которым доставлялась вода из Лиговского канала в фонтаны Летнего сада. Есть и другая версия. В ней утверждается, что река получила такое название, потому что воду качали именно из нее.

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к экскурсоводу Людмиле Разбегаевой.

Безымянный Ерик: Мелководный приток Невы в XVII веке

Людмила Разбегаева
Людмила Разбегаева Экскурсовод
«Изначально река Фонтанка носила название Безымянный Ерик. В 17 веке. Этот приток Невы был мелководным, болотистым. Местами шире современной Фонтанки», — рассказала Людмила Разбегаева.

В начале строительства города реки и каналы были важнее дорог, по ним доставляли грузы и передвигались по городу. Поэтому у набережных сооружали небольшие гавани, пристани, спуски.

Судьбоносные фонтаны: Превращение Ерика в Фонтанку

Строительство фонтанов в Летнем саду стало судьбоносным для реки.

Для обеспечения фонтанов водой был вырыт Лиговский канал, но в процессе выяснилось, что воды нового канала будет недостаточно для нормальной работы фонтанов.

В результате, было решено использовать воду из Безымянного Ерика с помощью паровой машины.

«Ну и чем строить еще один новый канал, было решено брать воду при помощи паровой машины из Безымянного Ерика. И в 1737 г. реке официально присвоили это название «Фонтанная» река. Немного позже — «Фонтанка», — пояснила экскурсовод.

Таким образом, именно необходимость обеспечить водой фонтаны Летнего сада привела к переименованию Безымянного Ерика в Фонтанку.

Этот факт ставит точку в давнем споре петербуржцев и подтверждает, что название реки связано с использованием ее ресурсов для работы фонтанов.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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