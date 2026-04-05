Кто такой "болтило": исчезнувшая профессия — тихие и незаметные работники ночного Санкт-Петербурга

Гид рассказала об исчезнувшей профессии, связанной с трамвайными путями

Мир развивается каждый день. Современные технологии все чаще заменяют человека. Увы, но так происходит не только в последние годы. Всегда в мире существовали профессии, которые постепенно становились неактуальными и фактически "вымирали". Так случилось и с профессией "болтило", которая зародилась в Санкт-Петербурге. Кто такие "болтило", рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

В XIX веке в Санкт-Петербурге появился первый рельсовый транспорт, представляющий собой конку, то есть вагоны на колесах, которые тянули лошади. Но уже в 1907 году был запущен первый электрический трамвай, связывающий окраины с центром и позволяющий горожанам быстрее и дешевле добираться до нужного места. С появлением трамваев появились и новые профессии, такие как вагоновожатые, кондукторы, ремонтные рабочие...

Так появился и "болтило". Так называли рабочего, который по ночам откручивал специальные болты на трамвайных путях, проложенных через мосты над Невой. Мосты разводились, поэтому работнику и требовалось в нужный момент отсоединить трамвайные рельсы на разводных пролётах. Работа была непростая: болт откручивался вручную, а после сведения моста прикручивался обратно, чтобы с утра здесь уже могли проходить первые трамваи. Работать приходилось в темноте, на холоде, под ледяными ветрами, но при этом для горожан болтило оставался незаметным.

На работу брали только сильных и аккуратных граждан, которые могли полностью сосредоточиться на работе, ведь малейшая ошибка могла остановить движение на всей линии.

В наши дни трамвайными путями управляют автоматы, и профессия «болтило» исчезла так же тихо, как когда-то появилась.

"Но если задуматься, именно из таких деталей и складывается настоящий Петербург - не только из дворцов и проспектов, но и из ночной работы людей, которые делали город живым", - рассуждает Валерия.

Ранее "Городовой" рассказывал, где можно услышать мелодии под открытым небом: места Санкт-Петербурга, где стоят уличные музыканты.