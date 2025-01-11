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Куда исчезал снег в Петербурге в XIX веке? Старинный зимний лайфхак

11 января 2025 17:03
Старый город
Куда исчезал снег в Петербурге в XIX веке? Старинный зимний лайфхак
Городовой ру

Была у дворников одна хитрость.

«Мам, а куда исчезает снег?» — такой вопрос нередко можно услышать от детей в убранных дворах Петербурга, где еще недавно лежали сугробы. Вопрос резонный, ведь у петербуржцев зимние осадки всегда были делом особой важности. Сегодня его растапливают в специальных пунктах или вывозят на полигоны. Но как решали проблему снега в Петербурге на рубеже XIX–XX веков.

Когда снега немного, он, конечно, таял сам. Но что делать, если зима выдалась щедрой на осадки? В Петербурге еще до Октябрьской революции существовали необычные снегоплавильные технологии, которые могли бы поразить даже современных инженеров.

Правда выглядели они совсем не так, как можно представить. Это были деревянные ящики с железным центром, в котором постоянно горел огонь. Дворники скидывали туда снег, наблюдая, как он тает буквально на глазах. А чтобы ящики не загорелись, дерево постоянно оставалось влажным, что делало процедуру достаточно безопасной.

Но это не все. В некоторых дворах Петербурга использовали бетонные ямы для лишнего снега. Туда стекала теплая отработанная вода из городских бань, превращая снег в воду, которая уходила в канализацию.

Как писал Засосов в книге «Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков»:

«Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань отработанная тёплая вода, в них ссыпали снег, он таял, вода уходила в канализацию».

Инженерные находки петербуржцев XIX века впечатляют и сегодня. Ведь даже в такой, казалось бы, простой задаче, как утилизация снега, Северная столица умудрилась найти изящные и практичные решения, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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