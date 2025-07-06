Купание под запретом: штрафы на пляжах Анапы — не миф

Теперь взялись не только за местных бизнесменов.

Отдохнуть на песочке и поплавать в тёплом море в Анапе этим летом — идея с риском. 141 пляж в Анапе и ещё 9 в Темрюкском районе официально признаны опасными зонами, и власти Кубани предупреждают: никаких лежаков, водных бананов и заплывов за буйки.

Даже просто поваляться на берегу — уже нарушение. Информация о том, что «штрафовать не будут», оказалась фейком.

В оперштабе Краснодарского края пояснили: штрафы предусмотрены, и хоть применять их обещают как крайнюю меру, лучше не испытывать удачу. Таблички стоят, спасатели и волонтёры предупреждают, медиаэкраны светят, а при заселении в отель просят подписать бумагу — мол, с пляжем ни ногой.

Власти заверяют: вне береговой зоны — всё спокойно. Воздух чистый, вода питьевая соответствует нормам, а отдых в тени виноградников или на экскурсиях может оказаться не хуже, чем лежание на полотенце.

Впрочем, если планировали отпуск именно ради моря, выбирайте другой регион — чтобы не оказаться в центре не отдыха, а административного протокола.