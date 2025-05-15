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«Загорать — да, купаться — нет»: эксперт озвучила реалии петербургского пляжного отдыха

15 мая 2025 20:32
пляж, Финский залив
«Загорать — да, купаться — нет»: эксперт озвучила реалии петербургского пляжного отдыха
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Когда в Петербурге можно будет насладиться пляжным сезоном и где лучше загорать?

Когда же в Петербурге начнется пляжный сезон? Этот вопрос волнует многих жителей и гостей города, которые мечтают о солнце, песке и отдыхе у воды.

Портал «Городовой» обратился за разъяснениями к учредителю туроператора Go Travel Наталье Ансталь, чтобы узнать подробности о пляжном сезоне в Северной столице.

Традиционные рамки: начало июля и конец августа — основные месяцы пляжного сезона

«Смотрите, пляжный сезон вообще на самом деле в целом в Питере стартует где-то в начале июля и заканчивается практически в конце августа, но опять же все зависит от погоды», — отметила эксперт.

Однако эти рамки достаточно условны и во многом зависят от погодных условий. Жаркая погода в июне может привести к раннему началу купального сезона, в то время как прохладная погода в августе может сократить его продолжительность.

Влияние погоды: купальный сезон может начаться раньше, если будет тепло

Соответственно, здесь, если погода будет в этом году располагать, возможно, купальный сезон и раньше начнется. Погода — главный фактор, определяющий начало и продолжительность пляжного сезона в Петербурге.

Если лето будет теплым и солнечным, то купальный сезон может начаться раньше традиционных сроков. Июньская жара может стать предвестником открытия купального сезона в конце месяца.

Финский залив: можно загорать, но не купаться

«Но опять же, да, в Финском заливе все равно не рекомендуют купаться, загорать, пожалуйста, но купаются, конечно, в большинстве своем многие», — заметила Ансталь.

В Финском заливе не рекомендуют купаться из-за разных факторов, включая низкую температуру воды и качество воды. Тем не менее, загорать на пляжах Финского залива можно и даже нужно, если позволяет погода.

Некоторые предпочитают отказываться от купания в Финском заливе, выбирая для отдыха другие водоемы или просто наслаждаясь загаром. Выбор зависит от личных предпочтений и оценок рисков.

Безопасность превыше всего: соблюдение правил и выбор безопасных мест для отдыха

При отдыхе у воды важно помнить о безопасности. Не стоит заходить в воду в нетрезвом состоянии и оставлять детей без присмотра. Необходимо соблюдать правила поведения на пляже и выбирать для купания только разрешенные места.

Качество воды: мониторинг и информация для отдыхающих

Качество воды в Финском заливе может быть разным в зависимости от места и времени года. Рекомендуется следить за информацией о качестве воды, которая предоставляется местными властями.

Альтернативные места для купания: озера и водоемы Ленинградской области

Для тех, кто хочет покупаться, но не решается делать это в Финском заливе, есть альтернативные варианты — озера и водоемы Ленинградской области. В этих местах вода обычно чище и теплее, что делает купание более приятным и безопасным.

Стоит рассмотреть возможность выезда за пределы города для наслаждения полноценным пляжным отдыхом.

Пляжные развлечения: активный отдых и расслабление

Помимо купания и загара, пляжный отдых может предлагать различные развлечения. Это могут быть пляжные игры, водные аттракционы, аренда шезлонгов и зонтов. На некоторых пляжах есть кафе и рестораны, где можно перекусить и насладиться прохладительными напитками. Разнообразие развлечений сделает отдых более интересным и запоминающимся.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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