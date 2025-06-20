Курьеры, обменники и чистильщики обуви: что надо знать российскому туристу, собираясь на отдых

Лето — пора отпусков, и многие россияне с радостью отправляются за границу, чтобы отдохнуть, посмотреть новые места и сменить обстановку.
Но вместе с мечтами о море и солнце туристов поджидают и неприятные сюрпризы — мошенники, которые охотятся на доверчивых путешественников.
Расскажем о том, как не попасться на уловки злоумышленников и сохранить свои деньги и нервы.
Липовые обменники
Из-за санкций и ограничений многие российские туристы сталкиваются с проблемой: российские карты за границей не всегда работают, а обменять рубли на нужную валюту бывает сложно.
Тут на сцену выходят мошенники, которые в туристических чатах и мессенджерах предлагают обменять рубли на евро, доллары или местную валюту по выгодному курсу с доставкой курьером, пишет АиФ.
Заманчиво, но после того, как вы переводите деньги на карту мошенника, курьер не появляется, а связь с «обменником» пропадает. Деньги вернуть уже нельзя — переводы на карты физлиц отмене не подлежат.
Чтобы не попасть в такую ловушку, лучше пользоваться обменниками в банках или официальных пунктах обмена, а не доверять предложениям из интернета.
И всегда проверяйте, принимают ли в стране вашу карту — иногда проще снять наличные заранее.
Навязчивые «помощники» на курортах
В Турции и других популярных направлениях туристам часто предлагают «помощь» на улице — почистить обувь, показать дорогу, помочь с багажом.
Например, чистильщики обуви могут подойти, якобы проверить щетку, а потом настойчиво требовать деньги за услугу, причем без возможности отказаться.
Иногда такие «услуги» оказываются очень навязчивыми и даже агрессивными.
Лучший способ избежать неприятностей — не соглашаться на помощь незнакомцев и спокойно отказываться от любых предложений, которые кажутся подозрительными. Не стесняйтесь говорить «нет» и проходить мимо.
Фальшивые сайты и визовые ловушки
Перед поездкой многие оформляют визу и страховку через интернет. Мошенники создают сайты, которые почти не отличаются от официальных, предлагают быстро оформить визу или страховку.
Однако оплаты документы не приходят, а сайт исчезает. Часто такие ресурсы продвигаются через рекламу и рассылки в мессенджерах.
Чтобы не попасть в такую ловушку, проверяйте адрес сайта, ищите отзывы и информацию о компании в официальных реестрах.
Если что-то вызывает сомнения — лучше обратиться напрямую в консульство или проверенные туристические агентства.
Горящие туры и скидки — слишком хорошо, чтобы быть правдой
Объявления о «горящих турах» с огромными скидками часто привлекают внимание. Но если цена кажется подозрительно низкой, это может быть ловушка.
Мошенники предлагают оплатить тур на сомнительных сайтах или переводом на карту физлица, а потом исчезают вместе с деньгами.
Лучше искать туры на официальных сайтах туроператоров и всегда требовать договор и чек. Оплата должна проходить через расчетный счет компании, а не на личные карты.
Поддельные билеты и аренда жилья — будьте внимательны
Еще одна популярная схема — продажа билетов по цене в два раза ниже рыночной с поддельными электронными билетами. В день вылета оказывается, что билета нет в системе.
Также мошенники сдают в аренду дачи или квартиры, фотографии которых не соответствуют реальности, а после предоплаты исчезают.
Проверяйте отзывы, бронируйте через проверенные платформы и не переводите деньги без официального подтверждения.
Как защититься от мошенников в путешествии
- Пользуйтесь только проверенными сервисами и официальными сайтами. Проверяйте адреса и отзывы.
- Не переводите деньги на карты физических лиц или через сомнительные QR-коды.
- Не соглашайтесь на помощь незнакомцев на улице и не поддавайтесь на давление.
- Всегда требуйте договор и чеки при покупке туров и бронировании жилья.