Курьеры, обменники и чистильщики обуви: что надо знать российскому туристу, собираясь на отдых

Мошенники пользуются обстоятельствами и обманывают туристов, которые только готовятся или уже приехали в отпуск.

Лето — пора отпусков, и многие россияне с радостью отправляются за границу, чтобы отдохнуть, посмотреть новые места и сменить обстановку.

Но вместе с мечтами о море и солнце туристов поджидают и неприятные сюрпризы — мошенники, которые охотятся на доверчивых путешественников.

Расскажем о том, как не попасться на уловки злоумышленников и сохранить свои деньги и нервы.

Липовые обменники

Из-за санкций и ограничений многие российские туристы сталкиваются с проблемой: российские карты за границей не всегда работают, а обменять рубли на нужную валюту бывает сложно.

Тут на сцену выходят мошенники, которые в туристических чатах и мессенджерах предлагают обменять рубли на евро, доллары или местную валюту по выгодному курсу с доставкой курьером, пишет АиФ.

Заманчиво, но после того, как вы переводите деньги на карту мошенника, курьер не появляется, а связь с «обменником» пропадает. Деньги вернуть уже нельзя — переводы на карты физлиц отмене не подлежат.

Чтобы не попасть в такую ловушку, лучше пользоваться обменниками в банках или официальных пунктах обмена, а не доверять предложениям из интернета.

И всегда проверяйте, принимают ли в стране вашу карту — иногда проще снять наличные заранее.

Навязчивые «помощники» на курортах

В Турции и других популярных направлениях туристам часто предлагают «помощь» на улице — почистить обувь, показать дорогу, помочь с багажом.

Например, чистильщики обуви могут подойти, якобы проверить щетку, а потом настойчиво требовать деньги за услугу, причем без возможности отказаться.

Иногда такие «услуги» оказываются очень навязчивыми и даже агрессивными.

Лучший способ избежать неприятностей — не соглашаться на помощь незнакомцев и спокойно отказываться от любых предложений, которые кажутся подозрительными. Не стесняйтесь говорить «нет» и проходить мимо.

Фальшивые сайты и визовые ловушки

Перед поездкой многие оформляют визу и страховку через интернет. Мошенники создают сайты, которые почти не отличаются от официальных, предлагают быстро оформить визу или страховку.

Однако оплаты документы не приходят, а сайт исчезает. Часто такие ресурсы продвигаются через рекламу и рассылки в мессенджерах.

Чтобы не попасть в такую ловушку, проверяйте адрес сайта, ищите отзывы и информацию о компании в официальных реестрах.

Если что-то вызывает сомнения — лучше обратиться напрямую в консульство или проверенные туристические агентства.

Горящие туры и скидки — слишком хорошо, чтобы быть правдой

Объявления о «горящих турах» с огромными скидками часто привлекают внимание. Но если цена кажется подозрительно низкой, это может быть ловушка.

Мошенники предлагают оплатить тур на сомнительных сайтах или переводом на карту физлица, а потом исчезают вместе с деньгами.

Лучше искать туры на официальных сайтах туроператоров и всегда требовать договор и чек. Оплата должна проходить через расчетный счет компании, а не на личные карты.

Поддельные билеты и аренда жилья — будьте внимательны

Еще одна популярная схема — продажа билетов по цене в два раза ниже рыночной с поддельными электронными билетами. В день вылета оказывается, что билета нет в системе.

Также мошенники сдают в аренду дачи или квартиры, фотографии которых не соответствуют реальности, а после предоплаты исчезают.

Проверяйте отзывы, бронируйте через проверенные платформы и не переводите деньги без официального подтверждения.

Как защититься от мошенников в путешествии