«Курноги», памятник молодому Петру и вокзал-корабль: куда пойти от станции метро «Приморская»

Красивые виды и достопримечательнсоти Санкт-Петербурга находятся не только в центре города.

Петербург — большой город и достопримечательности есть в каждом отдельном его уголке. Не обязательно гулять по центу Северной столицы, интересные места есть и за его пределами. Рассказываем об одном из них.

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал порталу «Городовой», что можно увидеть, находясь близ станции метро «Приморская», которая находится на зеленой линии.

«Смоленское кладбище — это целый комплекс некрополей. Там место поклонения Святой Блаженной Ксении Петербуржской, именно от метро «Приморская» до него удобней добираться без наземного транспорта. Также вблизи станции можно увидеть «Памятник полярникам», который установлен там в 2017 году», — рассказал эксперт.

Набережная и «курноги»

По словам гида, там находится удивительная набережная, напоминающая гребной канал, которая разделяет землю на два острова: Декабристов (Голодай) и Васильевский. Кроме того, рядом находятся дома под названием «курноги».

«Четыре 22-этажных жилых дома вдоль реки — одни из первых монолитных домов Ленинграда 1986 года. Архитектор В. Сохин спроектировал необычные опоры — центральный столб и нескольких бетонных «ног». Также около станции находится сквер, где снимали картину «Осенний марафон», — отметил экскурсовод.

В сквере установлены малые архитектурные формы, связанные с фильмом: телефонная будка с цитатами киногероев, шахматы на скамейке и кованые наручные часы с памятными датами.

Отель и памятник Петру

Еще одно место, где снимали фильм неподалеку — это отель «Космос». Именно оттуда кадры картины «Интердевочка». Там же стоит памятник Петру I, его автор Зураб Церетели. Это самая крупная скульптура императору: высота фигуры 6 метров, а пьедестала 7 метров. Петр изображен молодым мужчиной, в одной руке у него шпага, а в другой —указ о создании города Санкт-Петербурга.

Галерная гавань и Кроншпицы

Это уникальные памятники родом из петровских времен.