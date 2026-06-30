Кувшинки-«сковородки» и мини-деревья: отправляемся на поиски гидрофитов в Ботсад Петра Великого

В первые выходные июля (4 и 5 июля 2026 года) в Ботаническом саду Петербурга пройдет «Аквафест». Это большой праздник, посвященный воде и всему, что в ней растет, сообщает Ботсад.
Если вы хотите сменить городские джунгли на настоящие тропики, это отличный повод.
Главная звезда — Виктория
Главным событием станет посещение Викторной оранжереи. Там живет легендарная кувшинка. Её листья похожи на огромные плавающие сковородки.
Кроме неё вы увидите десятки других тропических кувшинок самых разных цветов.
Кому — кактус, кому — кувшинка
Ботаники разделяют растения на группы по их «любви» к воде. На фестивале вам объяснят разницу простыми словами:
- Ксерофиты — выживают там, где воды почти нет (как кактусы).
- Гидрофиты — те, кто живет прямо в воде.
- Мезофиты — золотая середина, привычные нам растения.
В парке-дендрарии устроят квест. Можно будет самому поискать те самые водные растения.
Деревья в миниатюре
Обязательно загляните в павильон «Зелёный домик». Там откроется выставка бонсай и пенцзин. Это искусство выращивания крошечных копий настоящих деревьев. Выглядит очень медитативно.
А в Малом зале эксперты расскажут, как правильно ухаживать за кувшинками дома и какие секреты таят в себе водные растения.
Чем занять детей
Для детей от 4 лет будут работать творческие мастер-классы. Малыши смогут что-то смастерить своими руками. А еще можно будет прогуляться по Японскому саду и полюбоваться на тихую гладь пруда.
Когда приходить и как купить билет
Фестиваль длится два дня. Важно помнить про расписание:
- С 10:00 до 16:30 — время фестиваля. В кассах продаются только «фестивальные» билеты. Они дают доступ почти ко всем активностям.
- С 17:00 до 19:00 — время для тихих прогулок. Продаются только обычные парковые билеты.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге отключат фонтаны ради чистоты.