«Окно» в лето на 24 часа: в Петербурге вновь похолодает

В четверг в городе будут дожди и понижение температуры.

Сейчас через Петербург и область проходит атмосферный фронт. В самом городе пока просто облачно, и серьезных дождей не ждут. Более того — скоро тучи разойдутся и выглянет солнце. Температура отличная: до +25 градусов.

А вот жителям востока области повезло меньше. Там дожди будут идти чаще и сильнее. Зато в плане тепла область даже обгоняет город: местами воздух прогреется до +28, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Среда — идеальный день для прогулок

Завтра, в среду, нас ждет «передышка». В регион заглянет антициклон. Это такая зона высокого давления, которая разгоняет тучи.

Будет сухо, солнечно и всё так же тепло. Если планировали прогулку или поездку на природу — делайте это завтра.

В четверг берем зонты

Наслаждаться теплом придется недолго. Уже в четверг погода резко изменится. Зарядит мощный дождь, который накроет сразу весь регион и задержится на целый день.

Лить будет прилично, так что без зонта на улицу лучше не выходить. Из-за сырости температура упадет до +20 градусов.

Почему погоду так «колбасит»?

Такие резкие скачки — классика для нашего региона. Атмосферный фронт — это, по сути, столкновение двух разных «пузырей» воздуха: теплого и холодного.

Когда они встречаются, образуются мощные облака и выпадает много воды.

Кстати, именно из-за высокой влажности перед дождем в четверг может казаться, что на улице очень душно. Это называют «эффектом парника».

А как только основной ливень пройдет, дышать станет легче, но заметно прохладнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики пообещали Петербургу +27 градусов.