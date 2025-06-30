Коммунальный цунами: тарифы ЖКУ взлетают в 2025 году — готовим кошельки

Россиян ждет очередной вызов — с 1 июля 2025 года вступает в силу плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Индексация, как ожидается, будет значительной — от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона.
Эксперты предупреждают: рост тарифов — это не просто цифры в платежке, это серьезный удар по кошелькам граждан.
Инфляция и износ: почему платить придется больше?
Традиционные причины повышения коммунальных тарифов — инфляция и износ инфраструктуры.
«Рост направлен на компенсацию инфляционных издержек и обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры в стране», — объясняют специалисты в беседе с URA.RU.
- Инфляция: Стоимость топлива, электроэнергии, материалов и услуг растет, опережая рост реальных доходов населения. Это неизбежно приводит к повышению тарифов на ЖКУ.
- Износ инфраструктуры: Аналитики отмечают, что большинство городских сетей изношены на 60-70%. Модернизация требует значительных вложений. По данным Минстроя, 43% коммунальных сетей в России нуждаются в замене.
К этим факторам добавляются необходимость введения современных приборов учета, цифровизация услуг и меры по энергосбережению — все это также требует финансирования и ведет к увеличению расходов.
Кадры решают все: зарплаты и рост тарифов
Еще один фактор, влияющий на рост тарифов, — необходимость повышения зарплат сотрудникам сферы ЖКХ. С каждым годом ощущается нехватка кадров из-за низкого уровня оплаты труда.
Для удержания специалистов управляющие компании вынуждены повышать зарплаты, что, в свою очередь, отражается на стоимости коммунальных услуг.
«С каждым годом становится все меньше кадров в сфере ЖКХ из-за недостаточной зарплаты. Соответственно, необходимость ее повысить для удержания кадров», — отмечают эксперты.
Важно понимать, что управляющие компании не устанавливают тарифы самостоятельно — это прерогатива государственных и регулирующих органов.
Прогнозы и реалии: сколько придется платить?
Член экспертного совета при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук прогнозирует значительный рост платежей за коммунальные услуги.
«Средний платеж за коммунальные услуги в России к августу 2025 года вырастет до 5000–5200 рублей в месяц, что на 20–30% выше показателей прошлого года», — предупреждает эксперт.
Он напомнил, что средняя плата за коммуналку в 2024 году составляла 4000–4200 рублей.
Эксперт подчеркнул, что речь идет только о коммунальных услугах, без учета платы управляющим компаниям, которые также могут индексировать тарифы в пределах инфляции.
Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев приводит более конкретные цифры.
«Уже сейчас средний платеж за однокомнатную квартиру достигает примерно 4500 рублей в месяц. С учетом индексации рост платежа прогнозирует в пределах 500–1000 рублей, в отдельных случаях — до 1500 рублей ежемесячно», — говорит Сергеев.
Анализ роста тарифов ЖКУ по регионам России
|Регион
|Рост тарифов (%)
|Пермский край
|21,1
|Архангельская область
|20,0
|Кемеровская область (Кузбасс)
|19,8
|Северная Осетия-Алания
|19,1
|Мордовия
|18,0
|Челябинская область
|18,0
|Ингушетия
|17,6
|Дагестан
|17,5
|Татарстан
|17,5
|Алтайский край
|15,5
|Москва
|15,0
|Новгородская область
|15,0
|Мурманская область
|15,0
|Ярославская область
|15,0
|Ленинградская область
|15,0
|Санкт-Петербург
|14,6
|Московская область
|13,3
|Севастополь
|12,6
|Средний рост по России
|11,9
|Амурская область
|8,6
|Республика Алтай
|8,8
|Ханты-Мансийский АО
|9,0
|Ямало-Ненецкий АО
|9,2
|Чеченская Республика
|9,2
|Ненецкий АО
|4,0
Новый порядок расчета: что изменится?
В дополнение к повышению тарифов, планируются изменения в порядке начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили перейти от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ).
Это означает, что жильцы будут платить за реальный объем потребленных ресурсов, а не по усредненным показателям.
Такой подход может стимулировать жильцов к более экономному потреблению ресурсов, но также может увеличить нагрузку на тех, кто живет в старых домах с неэффективной системой отопления или водоснабжения.
Таблица роста тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года
|Услуга/Категория
|Тариф/Стоимость с 01.07.2025
|Рост (%)
|Вода и водоотведение
|42,42 руб./куб. м
|+16,1%
|Горячая вода
|145,55 руб./куб. м
|+14,9%
|Отопление
|2425,79 руб./Гкал
|+14,9%
|Содержание жилых помещений (по тарифам СПб)
|—
|—
|— Управление МКД
|5,19 руб./кв. м
|+10,9%
|— Содержание общего имущества
|10,26 руб./кв. м
|+8,8%
|— Текущий ремонт общего имущества
|8,33 руб./кв. м
|+13,3%
|— Уборка и санитарно-гигиеническая очистка участка
|3,16 руб./кв. м
|+15,8%
|— Очистка мусоропровода
|2,19 руб./кв. м
|+10,6%
|— АвтЗУ дверей подъездов
|0,35 руб./кв. м
|0%
|— Системы противопожарной защиты
|0,49 руб./кв. м
|+11,4%
|— Системы газоснабжения
|0,94 руб./кв. м
|+10,6%
|— Эксплуатация приборов учёта электроэнергии
|0,07 руб./кв. м
|0%
|— Эксплуатация приборов учёта тепла и горячей воды
|0,58 руб./кв. м
|+7,4%
|— Эксплуатация приборов учёта холодной воды
|0,06 руб./кв. м
|0%
|— Системы оповещения о ЧС
|0,07 руб./кв. м
|0%
|Вывоз мусора
|9,82 руб./кв. м
|+11,8%
|Электроэнергия
|— Одна зона, без электроплит
|6,97 руб./кВт·ч
|+12,6%
|— Одна зона, с электроплитами
|5,22 руб./кВт·ч
|+12,5%
|— Две зоны, с электроплитами (день/ночь)
|5,98 / 3,26 руб./кВт·ч
|+12,8% / +12,4%
|— Две зоны, без электроплит (день/ночь)
|7,97 / 4,35 руб./кВт·ч
|+12,7% / +12,7%
|Природный газ
|9,03 руб./куб. м
|+10,3%
|Капитальный ремонт
|Индексации с июля нет
|—
Льготы и субсидии на оплату ЖКУ в Санкт-Петербурге
|
Категория льготников
|
Размер компенсации/скидки
|
Многодетные семьи
|
30% (3 ребёнка), 40% (3–7 детей), 50% (8+ детей)
|
Пенсионеры (мужчины с 45 лет стажа, женщины с 40 лет, проработали в СПб ≥20 лет)
|
50%
|
Женщины, родившие и воспитавшие 10+ детей
|
50%
|
Ветераны (по закону №5-ФЗ)
|
50%
|
Герои (особые заслуги, по законам №5-ФЗ и №4301-1)
|
100% (полное освобождение)
|
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами (I, II группы)
|
50%
|
Семьи с низкими доходами (расходы на ЖКХ >14% дохода)
|Субсидия (индивидуально)
Как защитить свой кошелек?
Повышение тарифов — это не приговор, но к нему нужно подготовиться. Вот несколько советов, которые помогут снизить финансовую нагрузку:
- Установка приборов учета. Установка счетчиков на воду, газ и электроэнергию позволит платить только за фактически потребленные ресурсы.
- Энергосбережение. Замена лампочек накаливания на энергосберегающие.
- Контроль за показаниями ОДПУ. Внимательно следить за показаниями общедомовых приборов учета и требовать от управляющей компании разъяснений, если они вызывают вопросы.
- Экономия тепла. Утеплять окна и двери, использовать терморегуляторы на радиаторах.
- Жаловаться, если что-то не так. обращаться в управляющую компанию, если возникли проблемы с качеством коммунальных услуг.
- Рассмотреть возможность получения субсидий. Если расходы на оплату ЖКУ превышают установленный порог, можно претендовать на субсидию от государства.
В заключение стоит отметить — повышение тарифов на ЖКУ — сложная проблема, требующая комплексного решения.
Важно не только мириться с повышением, но и активно участвовать в контроле за качеством предоставляемых услуг и искать способы экономии. Только так можно снизить негативное влияние грядущих изменений на свой бюджет.