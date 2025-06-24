РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан

РЖД потратит миллиарды на трассу, которая свяжет Москву и Петербург со скоростью света.

ОАО «Российские железные дороги» заключило контракт с горно-металлургической компанией ЕВРАЗ на поставку 161 тысячи тонн специализированных рельсов в период с 2025 по 2027 год.

Эти рельсы предназначены для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Они позволят поездам развивать скорость до 400 км/ч.

Особенности рельсов ДТ350ВС400

Рельсы разработаны совместно ЕВРАЗом и РЖД с учетом специфики высокоскоростного движения.

Они превосходят мировые аналоги по точности профиля и прямолинейности, обладают высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам и адаптированы к эксплуатации в широком диапазоне температур — от -60 до +60 градусов Цельсия.

Это обеспечивает надежность и безопасность движения поездов на скоростях до 400 км/ч.

Для обеспечения качества сварных соединений специалисты ВНИИЖТ и ЕВРАЗа разработали специальные режимы сварки, что дополнительно повысит безопасность и долговечность пути.

Планы производства и поставок

Как пишет «Деловой Петербург», первая партия рельсов будет отгружена уже в третьем квартале 2025 года.

Производство материалов для ВСМ начнется в 2026 году на новом специализированном заводе в Новгородской области.

Там будут выпускать железобетонные плиты для безбалластного верхнего строения пути и полимерные материалы для защиты конструкций от повреждений.

Кроме того, группа компаний «Ключевые системы и компоненты» планирует до конца 2025 года запустить производство комплектующих для внутреннего оборудования поездов ВСМ.

Соглашение предусматривает поставку комплектующих для 41 серийного состава до 2029 года.

Такде речь идет об изготовлении деталей для двух опытных составов, контракт на которые находится на стадии подписания.

Значение проекта

Закупка и внедрение инновационных рельсов и комплектующих — ключевой этап в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Это позволит создать современную транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокую скорость, безопасность и комфорт пассажиров, а также повысит технологический уровень железнодорожного строительства.