Предлагают скидки, отменяют туры: какие уловки изобрели мошенники для туристов

С наступлением лета в России традиционно растет спрос на туристические путевки — люди планируют отпуск, мечтают о море, горах или заграничных приключениях.

Но вместе с этим увеличивается и количество мошенников, которые охотятся на доверчивых туристов. Схемы обмана становятся все более хитрыми, а потери — все серьезнее. Как же не попасться на удочку аферистов и сохранить и деньги, и отпуск.

Почему мошенники активизируются летом?

Летний сезон — самый горячий период для туризма. Многие хотят успеть купить путевку по выгодной цене, попасть на горящие туры или акции.

Мошенники этим и пользуются: предлагают заманчивые скидки, создают фейковые сайты известных туроператоров и авиакомпаний, рассылают рекламу в соцсетях и мессенджерах. Цель одна — получить предоплату и исчезнуть, оставив жертву без денег и отдыха.

Поддельные сайты и фишинговые ссылки

Самая популярная и опасная схема — это фальшивые сайты, которые очень похожи на настоящие. Мошенники меняют в адресе одну-две буквы, чтобы вы не сразу заметили подмену.

Часто такие сайты работают только в режиме главной страницы, а остальные вкладки либо не открываются, либо ведут на ту же страницу.

Они активно продвигаются через рекламу в поисковиках и соцсетях. Человек переходит по ссылке, вводит данные карты и платит, а потом получает подтверждение брони, которое оказывается липовым. Обман вскрывается только в аэропорту или отеле, когда выясняется, что билета или брони нет.

Слишком выгодные скидки

Если вам предлагают тур со скидкой 10–15% и больше без объяснения условий — это повод насторожиться. Надежные турфирмы работают с комиссией 6–8%, а их реальная прибыль обычно не превышает нескольких тысяч рублей. Слишком низкая цена часто означает, что вы имеете дело с мошенниками.

Оплата на личные карты и через QR-коды

Легальные компании принимают оплату только на расчетный счет и всегда выдают чек или договор. Если вас просят перевести деньги на карту физического лица, отправить через мессенджер или оплатить по QR-коду — это явный признак мошенничества. Такие переводы сложно вернуть, а мошенники исчезают с деньгами, передает Спорт-экспресс.

Липовые договоры и доплаты перед вылетом

Некоторые мошенники заключают с туристом договор и берут оплату, но за несколько дней до поездки сообщают, что тур подорожал. Чтобы не потерять деньги, человека заставляют доплатить.

Если он отказывается — тур «отменяется», а возврат денег превращается в долгую бюрократическую процедуру. Часто в панике люди соглашаются доплатить, и в итоге теряют еще больше.

Фейковые горящие туры и билеты

Особенно популярна схема с «горящими» турами и авиабилетами по суперценам. Мошенники рассылают объявления с «последними билетами» или «ограниченными предложениями», чтобы заставить человека быстро принять решение. После оплаты жертва получает подтверждение, но в аэропорту узнает, что билет недействителен. Такие случаи особенно участились в последние годы.

Как не попасться на мошенников?

Проверяйте адрес сайта — он должен строго совпадать с официальным, без лишних букв и символов.

Ищите официальные данные — на сайте турфирмы должны быть ИНН, ОГРН, юридический адрес. Их можно проверить через госреестры.

Оплачивайте только на расчетный счет компании и обязательно требуйте чек или договор.

Будьте осторожны с большими скидками и срочными предложениями — если цена кажется слишком низкой, скорее всего, это ловушка.

Проверяйте бронь напрямую — после оплаты свяжитесь с отелем или авиакомпанией, чтобы подтвердить бронирование.

Не торопитесь с оплатой — мошенники часто давят на срочность, чтобы вы не успели проверить информацию.

Сохраняйте все документы и переписку — это поможет в случае спора или обращения в полицию.

Лучше всего покупать туры по рекомендациям знакомых — проверенные фирмы снижают риски обмана.

Реальные истории и масштабы проблемы

В начале 2025 года в Москве одна из туристок потеряла более 250 тысяч рублей, когда турфирма, в которой она бронировала поездку, оказалась мошеннической. Учредители компании исчезли с деньгами клиентов, а сотрудники были бессильны помочь.

Эксперты предупреждают, что количество туристических мошенничеств летом 2025 года может вырасти на 15% по сравнению с обычным уровнем. В 2024 году ущерб от кибермошенничества в России превысил 200 миллиардов рублей, и туристические схемы — одна из самых распространенных категорий обмана.