«Лишние» рейсы в Москву, Карелию и Белгород: изучаем расписание поездов на июньские праздники и всё лето

Опубликовано: 29 мая 2026 11:54
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дополнительные рейсы запускают во время большинства длинных выходных из-за резко возрастающего спроса.

На носу июньские праздники и сезон отпусков. Традиционно в это время билеты на поезда разлетаются как горячие пирожки.

Чтобы все желающие смогли уехать, железнодорожники решили добавить рейсов. Рассказываем, куда и когда теперь проще добраться.

Едем в Москву на июньские праздники

День России (12 июня) в этом году дарит нам длинные выходные. Если вы планировали сорваться в Москву или, наоборот, в Петербург, — сейчас самое время.

Для тех, кому не хватило места в обычных поездах, пустили дополнительные, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

  • Из Петербурга в Москву: Поезд № 263 отправится ночью 11 и 15 июня (в 01:15).
  • Из Москвы в Петербург: Поезд № 264 поедет 12 и 16 июня (в 00:52).

Это отличный шанс заскочить в «последний вагон», если на «Сапсаны» билетов уже нет или они стоят запредельно дорого.

Летнее расписание: не только столица

Летний график вступает в силу в полную силу. До конца августа и начала сентября из Петербурга станет больше рейсов по популярным направлениям:

  1. Москва. Дополнительные поезда (№ 151/152 и № 197/198) будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Это удобно для тех, кто хочет провести выходные в другом городе без отгулов на работе.
  2. Карелия (Петрозаводск). Поезд № 221/222 будет курсировать по выходным. Лето — лучшее время, чтобы увидеть Кижи или погулять по набережной Онежского озера.
  3. Белгород. Рейс № 203/204 будет возить пассажиров с 1 июня по 24 августа.

