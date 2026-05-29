«Лишние» рейсы в Москву, Карелию и Белгород: изучаем расписание поездов на июньские праздники и всё лето
На носу июньские праздники и сезон отпусков. Традиционно в это время билеты на поезда разлетаются как горячие пирожки.
Чтобы все желающие смогли уехать, железнодорожники решили добавить рейсов. Рассказываем, куда и когда теперь проще добраться.
Едем в Москву на июньские праздники
День России (12 июня) в этом году дарит нам длинные выходные. Если вы планировали сорваться в Москву или, наоборот, в Петербург, — сейчас самое время.
Для тех, кому не хватило места в обычных поездах, пустили дополнительные, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
- Из Петербурга в Москву: Поезд № 263 отправится ночью 11 и 15 июня (в 01:15).
- Из Москвы в Петербург: Поезд № 264 поедет 12 и 16 июня (в 00:52).
Это отличный шанс заскочить в «последний вагон», если на «Сапсаны» билетов уже нет или они стоят запредельно дорого.
Летнее расписание: не только столица
Летний график вступает в силу в полную силу. До конца августа и начала сентября из Петербурга станет больше рейсов по популярным направлениям:
- Москва. Дополнительные поезда (№ 151/152 и № 197/198) будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Это удобно для тех, кто хочет провести выходные в другом городе без отгулов на работе.
- Карелия (Петрозаводск). Поезд № 221/222 будет курсировать по выходным. Лето — лучшее время, чтобы увидеть Кижи или погулять по набережной Онежского озера.
- Белгород. Рейс № 203/204 будет возить пассажиров с 1 июня по 24 августа.
