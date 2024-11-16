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Мало выбора и высокие цены: сколько стоит еда на Шри-Ланке в 2024 году

16 ноября 2024 08:00
Мало выбора и высокие цены: сколько стоит еда на Шри-Ланке в 2024 году
Мало выбора и высокие цены: сколько стоит еда на Шри-Ланке в 2024 году
Legion-media

Не самая сильная сторона этого курорта.

Шри-Ланка — это райский остров с пляжами и солнцем, но вот гастрономический рай вы здесь вряд ли найдете. Еда на Шри-Ланке вызывает неоднозначные впечатления у туристов, и местная кухня не всегда оправдывает ожидания. Разберемся сегодня в этом непростом вопросе.

Завтраки

Завтраки на Шри-Ланке — это настоящее событие! Утром туристов ждет богатый выбор: тосты с маслом и джемом, свежевыжатый сок, фрукты, блины с кокосовой начинкой, пирожки, омлеты, сэндвичи, и, конечно, чай или кофе. Большинство завтраков подают на открытых террасах с видом на зелень и слышным пением птиц, что делает утренний прием пищи особенно приятным, пишут блогеры.

Недостатки кухни

Ограниченный выбор мест для еды. На Шри-Ланке практически отсутствует культура уличной еды, и найти кафе для местных сложно. Многие местные предпочитают готовить дома, а кафе в основном ориентированы на туристов.

Высокие цены. Цены на питание на Шри-Ланке высокие, особенно в туристических кафе и ресторанах. В среднем обед для двоих может стоить от 1500 до 2000 рупий, а это около 500–650 рублей — достаточно дорого для Азии.

Качество приготовления. Местная еда может разочаровать: частая проблема — жарка на пальмовом масле, которое придает еде неприятный привкус. Не все кафе предлагают качественные блюда, поэтому поход в новое место иногда превращается в кулинарную лотерею.

Однообразие. Выбор блюд ограничен: в меню часто встречаются лишь несколько основных блюд — рис с карри, жареный рис, лапша, котту и роти. Долгое пребывание на острове может сделать питание скучным из-за однообразия.

Кофе. Любители кофе могут разочароваться: напиток на Шри-Ланке часто заваривают слабо, и найти хороший кофе здесь — настоящая удача.

Цены на еду в кафе

Средние цены на блюда и напитки:

  • Вегетарианский рис с карри — от 350 рупий
  • Рис с карри с рыбой или мясом — от 450 рупий
  • Котту (лепешка с овощами и специями) — 350-650 рупий
  • Жареный рис с яйцом и мясом — от 300 рупий
  • Ласси (прохладительный напиток на основе йогурта) — от 250 рупий
  • Соки — 200–400 рупий

Порции обычно щедрые, так что одного блюда может хватить на полноценный обед.

Ранее «Городовой» писал, что поездки в таски должны стать безопаснее после введения новой функции.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Еда
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