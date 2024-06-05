Лучшие санатории России: где они расположены, сколько стоит, и как выбрать

Это раньше санатории ассоциировались у людей с чем-то советским, старым и пенсионным. Сейчас данный вид отдыха все чаще выбирают молодые пары-трудоголики, которые хотят побыть в тишине, да еще и полезные процедуры для здоровья получить. Составили для вас список лучших здравниц страны, где вы точно удовлетворите все потребности.

Что в санатория лечат

В каждом регионе России есть санатории, которые в большей степени отвечают за лечение какого-либо недуга. Например, в Калининградской области или на Дальнем Востоке нормализуют работу органов дыхания. Сочетание морского йодированного воздуха и хвойных лесов прекрасно влияет на человека. Это называется климатотерапия. Кроме того в таких местах имеются соляные комнаты.

Источник фото: Legion-Media

В крыму и Краснодарском крае больше всего отдыхает сердечников. Там разработана специальная программа по снижению артериального давления и его нормализации. В таких санаториях много полезных процедур, а еще терренкуры, рефлексо- и ароматерапия.

В Туапсе, Казань, Самару, Ростов-на-Дону или Владивосток едут люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата или после серьезных травм. Во многих здравницах есть грязелечение, электрофорез, горячая глина и специальные соли.

В Ессентуки и Кисловодск отправляются, чтобы поправить здоровье пищеварительного тракта и ЖКТ. Вы будете пить много нарзанной воды и на 90% состоять именно из нее к концу вашего там пребывания. А подлечить нервишки можно в Калининградской, Иркутской областях, на Алтае, в Забайкальской крае. Там точно гарантированы покой и полное расслабление

Куда поехать

В России на сегодняшний день работает порядка 1700 санаториев. Все они прошли проверки от Минздрава, поэтому процедуры точно пойдут вам на пользу. Многие отдыхающие советуют выбирать место сердцем, но и отзывы читать обязательно. В Сети из огромное множество, поэтому приехав в номер вы точно не будете разочарованы. Вот лучшие лечебницы по мнению туристов:

Санаторий «Русь», Сочи;

Санаторий «Плаза», Кисловодск;

Санаторий «Янтарный берег», Светлогорск;

Санаторий «Пушкино», Московская область;

Санаторий «Русь», Сочи;

Санаторий «Русь», Ессентуки;

Санаторий «Дубовая роща», Железноводск;

Санаторий им. Пирогова, Саки;

Санаторий им. Фрунзе, Сочи;

Санаторий «Знание», Адлер.

Источник фото: Legion-Media

Что по цене

В среднем цена за сутки в санатории варьируется от 2000 до 4000 рублей. Все зависит от того, сезон ли, есть ли поблизости море, термальные исторники, грязевые ванны под открытым небом и какие процедуры будут проводить врачи.

Недельный отдых на двоих в среднем обойдется вам в 40-50 тысяч. Это в разы меньше, чем вы бы потратили в Турции или даже в Анапе, но в разы полезнее для тела и нервной системы.

Источник фото: Legion-Media