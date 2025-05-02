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Весна в обрамлении мрамора: Императорские сады Петербурга распахнули свои двери

Опубликовано: 2 мая 2025 23:59
Летний сад, люди
Весна в обрамлении мрамора: Императорские сады Петербурга распахнули свои двери
globallookpress/ Zamir Usmanov

Что ждет посетителей в садах после зимней спячки?

С 1 мая Летний и Михайловский сады Русского музея вновь открыты для посетителей. После традиционной весенней просушки эти исторические парки готовы встречать гостей — мраморные скульптуры освобождены от зимних укрытий, распустились тюльпаны, нарциссы и крокусы, а вернувшиеся с юга птицы наполняют сады своим пением.

Пробуждение природы

Весеннее преображение Императорских садов — захватывающее зрелище. Пробуждающаяся природа радует глаз яркими красками и ароматами.

Тщательно проведенные технические работы позволили сохранить исторический облик парков и подготовить их к новому сезону. Освобожденные от зимних «одеяний» мраморные скульптуры — настоящие произведения искусства — гармонично вписываются в ландшафт садов.

Летний дворец Петра I: встреча с историей

Как сообщает пресс-служба Русского музея, 1 мая свои двери для посетителей распахнул и Летний дворец Петра I — уникальный памятник архитектуры петровской эпохи. Здесь можно окунуться в атмосферу начала XVIII века и узнать много интересного о жизни и деятельности первого российского императора.

Режим работы дворца: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00, вторник — выходной день. Билеты можно приобрести в кассе.

Летний сад: гармония природы и искусства

Летний сад — один из старейших парков Петербурга, заложенный в начале XVIII века по указу Петра I. Он является ярким примером регулярного паркового искусства. Геометрически правильные аллеи, фонтаны, скульптуры и тщательно подстриженные деревья и кустарники создают атмосферу торжественности и гармонии.

Летний сад — идеальное место для прогулок, отдыха и наслаждения красотой природы. Весной сад преображается, расцветая яркими красками тюльпанов и других весенних цветов.

Михайловский сад: пейзажный шедевр

Михайловский сад — прекрасный образец пейзажного парка. Он был создан в начале XIX века и отличается от Летнего сада более свободной планировкой и большим разнообразием растительности. Извилистые дорожки, пруды, мостики и живописные группы деревьев создают атмосферу умиротворения и спокойствия.

Весной Михайловский сад оживает, наполняясь ароматами цветущих растений и пением птиц.

Императорские сады Русского музея — это уникальное место, где история и природа гармонично сочетаются друг с другом. Весной, после зимней паузы, сады особенно прекрасны. Майские выходные — отличное время для посещения этих замечательных парков.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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