Единая карта петербуржца — пропуск в Петергоф: как получить скидку на «Метеор» и что входит в комбинированный билет с пешей экскурсией по Нижнему парку

В Петербурге открылось тактовое движение на скоростных теплоходах «Метеор», сообщили в компании «Петергоф Экспресс» (входит в группу «Астра Марин»).

В Петербурге запущено интенсивное движение «Метеоров» между центром города и знаменитыми пригородами — Петергофом и Кронштадтом. Что это значит для пассажиров и какие преимущества предлагает новый сервис?

Интервал 20 минут: удобство и скорость передвижения

Интервал между отправлениями составляет 20 минут.

Согласно расписанию, «Метеоры» совершают регулярные рейсы от причала «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2.

Первое отправление — в 10:00, а последнее — в 17:00.

Семь скоростных теплоходов: обслуживание двух линий

Всего на двух линиях задействовано семь скоростных теплоходов. На маршрутах работают семь современных «Метеоров».

Четыре класса салона

На метеорах «Петергоф Экспресс» предлагаются билеты в четырех классах салона: «Стандарт», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес-класс» (в носовой части).

Все билеты закрепляют за пассажирами конкретные места.

Класс билета Стоимость (взрослый) Стоимость (детский) Стоимость (льготный) Примечания по сервису и бронированию Стандарт 1190 ₽ 700 ₽ 1090 ₽ Конкретные места, аудиоэкскурсия, бар, туалет Комфорт 1390 ₽ 750 ₽ 1290 ₽ Более удобные места, те же услуги Комфорт+ 1590 ₽ 800 ₽ 1490 ₽ Премиальные места у окна, те же услуги Бизнес 2000 ₽ 1000 ₽ — В носовой части, повышенный комфорт

Аудиоэкскурсии и бортпроводники: дополнительные услуги для пассажиров

Путешественники в поездке могут послушать аудиоэкскурсии. Им доступны услуги бортпроводников. На борту имеется бар и туалетная комната. Пассажирам предлагаются удобные кресла и система кондиционирования.

«Ежегодно наши метеоры перевозят около полумиллиона туристов, жителей и гостей Петербурга и его пригородов. Интерес к поездкам в Петергоф и Кронштадт постоянно растет, и не только у гостей города», — отметил генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.

По его словам, тактовое движение — это очередной этап в развитии удобных и самых быстрых поездок из центра города в его знаменитые пригороды. В этом году на скоростных линиях планируется перевезти свыше 600 тыс. пассажиров.

Комбинированные билеты и скидки по Единой карте петербуржца: выгодные предложения для пассажиров

На утренних рейсах «Петергоф Экспресс» предлагаются комбинированные билеты, которые включают пешую экскурсию по Нижнему парку Петергофа с сертифицированным гидом. При этом владельцы Единой карты петербуржца могут оплатить поездку со скидкой.