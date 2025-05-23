Единая карта петербуржца — пропуск в Петергоф: как получить скидку на «Метеор» и что входит в комбинированный билет с пешей экскурсией по Нижнему парку

В Петербурге открылось тактовое движение на скоростных теплоходах «Метеор», сообщили в компании «Петергоф Экспресс» (входит в группу «Астра Марин»).
В Петербурге запущено интенсивное движение «Метеоров» между центром города и знаменитыми пригородами — Петергофом и Кронштадтом. Что это значит для пассажиров и какие преимущества предлагает новый сервис?
Интервал 20 минут: удобство и скорость передвижения
Интервал между отправлениями составляет 20 минут.
Согласно расписанию, «Метеоры» совершают регулярные рейсы от причала «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2.
Первое отправление — в 10:00, а последнее — в 17:00.
Семь скоростных теплоходов: обслуживание двух линий
Всего на двух линиях задействовано семь скоростных теплоходов. На маршрутах работают семь современных «Метеоров».
Четыре класса салона
На метеорах «Петергоф Экспресс» предлагаются билеты в четырех классах салона: «Стандарт», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес-класс» (в носовой части).
Все билеты закрепляют за пассажирами конкретные места.
|Класс билета
|Стоимость (взрослый)
|Стоимость (детский)
|Стоимость (льготный)
|Примечания по сервису и бронированию
|Стандарт
|1190 ₽
|700 ₽
|1090 ₽
|Конкретные места, аудиоэкскурсия, бар, туалет
|Комфорт
|1390 ₽
|750 ₽
|1290 ₽
|Более удобные места, те же услуги
|Комфорт+
|1590 ₽
|800 ₽
|1490 ₽
|Премиальные места у окна, те же услуги
|Бизнес
|2000 ₽
|1000 ₽
|—
|В носовой части, повышенный комфорт
Аудиоэкскурсии и бортпроводники: дополнительные услуги для пассажиров
Путешественники в поездке могут послушать аудиоэкскурсии. Им доступны услуги бортпроводников. На борту имеется бар и туалетная комната. Пассажирам предлагаются удобные кресла и система кондиционирования.
«Ежегодно наши метеоры перевозят около полумиллиона туристов, жителей и гостей Петербурга и его пригородов. Интерес к поездкам в Петергоф и Кронштадт постоянно растет, и не только у гостей города», — отметил генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.
По его словам, тактовое движение — это очередной этап в развитии удобных и самых быстрых поездок из центра города в его знаменитые пригороды. В этом году на скоростных линиях планируется перевезти свыше 600 тыс. пассажиров.
Комбинированные билеты и скидки по Единой карте петербуржца: выгодные предложения для пассажиров
На утренних рейсах «Петергоф Экспресс» предлагаются комбинированные билеты, которые включают пешую экскурсию по Нижнему парку Петергофа с сертифицированным гидом. При этом владельцы Единой карты петербуржца могут оплатить поездку со скидкой.