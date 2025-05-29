Путешествие обернулось кошмаром для петербуржцев: массовое отравление на теплоходе «Михаил Булгаков»

На борту теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего из Петербурга в Москву, зафиксировано массовое отравление. Инцидент произошел во время круиза, что вызвало серьезное беспокойство среди пассажиров и властей.
Ротавирусная инфекция: 11 детей обратились за помощью
Как стало известно 78.ru, на судне обратились за медицинской помощью 11 детей с диагнозом «легкая ротавирусная инфекция». Всего на борту «Михаила Булгакова» находятся 400 пассажиров.
Для оказания помощи заболевшим на корабле присутствует врач, и, по сообщениям, запасов медикаментов достаточно.
Углич — пункт экстренного осмотра
Судно прибывает на плановую стоянку в Углич, где его отправят на отдельный причал для проведения медицинского осмотра и взятия экспресс-анализов на наличие ротавирусной инфекции.
На причале для осмотра будут находиться три бригады скорой медицинской помощи, что свидетельствует о серьезности ситуации. Несмотря на произошедшее, задержка движения судна не планируется, и теплоход «Михаил Булгаков» должен прибыть в Москву 29 мая в 20:00.
Расследование Роспотребнадзора: поиск источника инфекции
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков».
«Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований», — отметили в ведомстве.
Масштаб заболевания: у 49 пассажиров наблюдались симптомы
Из 244 человек на борту у 49 с 25 мая наблюдались симптомы заболевания. На момент прибытия судна в Углич жалобы на плохое самочувствие оставались у 19 пассажиров, сообщили в правительстве Ярославской области. Медики оперативно осмотрели всех пострадавших. Двум туристам рекомендовали госпитализацию, однако они отказались от стационара.
Ужесточение санитарного контроля: меры «Мостурфлота»
В «Мостурфлоте», организовавшем круиз, заявили, что после первого обращения пассажира с жалобами на судне ужесточили санитарный контроль: усилили дезинфекцию, установили дополнительные антисептические станции и ввели ежедневный медосмотр. После прибытия в Москву теплоход пройдет дополнительную обработку.
Ситуация на контроле: власти принимают меры
Теплоход «Михаил Булгаков» продолжает рейс, и ситуация остается на контроле у властей. Предварительно, речь идет о случаях острой кишечной инфекции, однако точный диагноз будет известен после лабораторных исследований.
Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и выявления источника инфекции.
UPD: Как стало известно позже, теплоход, на котором произошла вспышка заболевания среди пассажиров, будет подвергнут тщательной обработке. Об этом сообщили в пресс-службе компании-владельца судна:
«Мы принимаем все возможные меры для устранения ситуации <...>. В данный момент обстановка спокойная, и все гости отдыхают и наслаждаются последними днями круиза», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, там принесли извинения перед пострадавшими.