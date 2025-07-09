Михайловский замок открывает двери: как в день бесплатного посещения узнать тайны императора Павла I

У гостей и местных жителей в Санкт-Петербурге есть уникальная возможность бесплатно посетить Михайловский замок — один из самых загадочных памятников города.

12 июля Русский музей открывает двери замка в честь Дня святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей Петербурга.

Почему стоит посетить Михайловский замок?

Михайловский замок — не просто красивое здание. Это дом императора Павла I, который прожил здесь всего 40 дней и был убит именно там.

Его история полна тайн и легенд, а архитектура поражает своей необычностью. Замок расположен в самом центре города, на улице Садовой, 2, и окружен Воскресенским каналом.

Как попасть бесплатно и что посмотреть?

В обычные дни билет стоит от 200 до 1000 рублей в зависимости от категории посетителя. Но 12 июля вход будет бесплатным. Музей будет работать до 20:00, а кассы закроются в 19:00.

В этот день можно осмотреть парадные залы императора Павла I, портретную галерею Дома Романовых, Церковь Архангела Михаила и временную выставку акварелей Василия Садовникова.

Особая экскурсия: трагическая история Павла I

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю, будет проходить авторская экскурсия «Трагическая гибель императора Павла I», пишет Фонтанка.

Экскурсовод проведет по лестнице, где произошел заговор, и покажет личные комнаты императора — спальню и овальный будуар, которые обычно закрыты для посетителей и откроются только 12 июля.

Экскурсии стартуют каждый час с 10:00 до 19:00.

Советы для посетителей: как добраться и что учесть

Михайловский замок находится недалеко от метро «Гостиный двор» — пешком около 10-15 минут. Также рядом есть остановки трамваев и автобусов.

Если хотите посетить замок в другой день, учтите, что музей работает с 10:00 до 18:00, вторник — выходной. Билеты лучше покупать заранее, особенно в туристический сезон.

Почему Михайловский замок — это не просто музей

Помимо исторической ценности, замок окружен множеством легенд и мистических историй, связанных с судьбой Павла I и масонскими тайнами. Для любителей интриг и загадок здесь есть специальные квест-экскурсии и тематические туры.

12 июля — отличный день, чтобы бесплатно прикоснуться к истории, увидеть уникальный архитектурный памятник и узнать драматическую судьбу последнего российского императора. Главное — не забыть заранее оформить билет и, если интересно, записаться на экскурсию.