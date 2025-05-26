Любимое пирожное петербуржцев: как готовить Буше и где продается самое вкусное

Гид по самым вкусным «Буше» Петербурга и рецепт от шеф-повара.

«Буше» — это не просто пирожное, это символ Петербурга, воплощение элегантности, изысканности и любви к сладкому. Нежное бисквитное тесто, воздушный крем и шоколадная глазурь — делают «Буше» одним из самых любимых десертов петербуржцев.

Шеф-повар, ресторатор Александр Растунин поделился с порталом «Городовой» секретами приготовления этого лакомства, а также рассказал, где в Петербурге можно купить самые вкусные «Буше».

Секреты идеального «Буше»: рецепт от шеф-повара Александра Растунина

«Буше очень простое в приготовлении пирожное — главное иметь под рукой миксер и более менее хорошую духовку. Все дело в бисквите: он после выпекания должен получиться мягким, но золотистым», — говорит Александр Растунин.

Ингредиенты для теста:

Яйцо — 4 шт.

Сахарный песок — 130 г

Мука — 120 г

Ванилин кристаллический — 1 г

Приготовление теста:

Белки нужно взбить миксером до пены, вводить, не прекращая взбивать, сахар и ванилин. Довести до состояния меренги и в конце ввести желтки. Как только они смешались, выключить миксер. Рукой в три приема вмешать в муку. Переложить в кондитерский мешок и отсаживать тесто в кружки диаметром 5-7 см. Обязательно застелить противень бумагой для выпечки. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 7-10 минут.

Ингредиенты для крема:

Сливочное масло — 180 г

Сахарная пудра — 130 г

Сгущенное молоко — 120 г

Приготовление крема:

Взбить до бела масло миксером, всыпать сахарную пудру и взбивать еще 2 мин. Затем на медленной скорости вылить сгущенку и взбивать 1 мин. Нанести крем через кондитерский мешок на половину бисквитных заготовок, вторые бисквиты уложить сверху.

Как сделать декор?

Потребуется 200 грамм молочного шоколада. Растопить ломанную плитку шоколада в СВЧ 1 минуту, перемешать и окунуть в него бисквитное пирожное. После дать остыть.

Для придания особенного вкуса «Буше», можно посыпать перед застыванием на шоколад крошку фисташки или других орехов. При желании использовать сублиматы крошки малины или клубники.

Где искать лучшее «Буше» в Петербурге

Если нет времени или желания готовить «Буше» дома, в Петербурге есть множество мест, где можно купить это пирожное. Можно обратить внимание на следующие заведения: