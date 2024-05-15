Молоко, масло и творог: как отличить настоящие продукты от подделки дома за одну минуту

Молочные продукты есть в холодильнике практически у каждой хозяйки. Только вот порой с рынка или магазина можно принести подделку вместо безопасного и качественного товара. Выявить фальсификат достаточно просто. Вам нужно лишь немного времени и изобретательности.

Предлагаем ознакомиться с невероятными лайфхаками, как проверить продукты на соответствие пищевым стандартнам и не обманывают ли вас производители. С этими трюками справится даже школьник.

Молоко

Узнать, хорошее ли вы приобрели молоко или нет, достаточно легко. Налейте его в стакан и капните туда каплю йода. Если перед вами натуральный продукт, то цвет окажется светло-желтым. Если он другого оттенка, то в составе точно есть растительные жиры или крахмал.

Качественное молоко в воде не растворяется, а как бы опускается на дно. Налейте в стакан с жидкостью около 50 миллилитров продукта и смотрите, как оно там себя поведет.

Также натуральное молоко со временем превращается в слегка кислую простоквашу. Если внутри есть «пальма», то вкус станет горьким. Готовить из такого оладушки или блины точно не получится.

Источник фото: Legion-Media

Сливочное масло

Хорошее сливочное масло тоже достаточно просто отличить от фальсификата. Его можно несколько часов подержать в морозильной камере. Если после этого кусок мягкий и легко продавливается пальцем, то перед вами 100 процентов подделка с растительными жирами. Настоящее масло будет дубовым как камень.

Возьмите кипяток и киньте туда немного купленного масла. Настоящее полностью растворится и превратится в пленку на поверхности. Поддельное же останется небольшими кусочками лежать на дне.

Водка, кстати, тоже отлично помогает определить, что перед вами на столе. В стакане с горячительным напитком растворите ложку масла. Если цвет изменится на бледно-желтый, то перед вами товар с красителями. Есть такой точно не стоит.

Источник фото: Legion-Media

Творог

Без творога не приготовить сырников и не сделать начинку в блины. Чтобы быть уверенным в качестве товара, проверьте и его тоже. Капните на зернышко немного йода. Если цвет окрасится в синий или фиолетовый, то внутри есть крахмал. В идеале оттенок должен быть светло-коричневым или желтым.

Налейте в стакан кипяток и бросьте туда немного творога. Если он стал тягучим, а вода осталась чистой, то все в порядке. Подделка же превращается в хлопья, да еще и на поверхности образуется жирная пленка. Есть такое не стоит, чтобы не отравиться.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media