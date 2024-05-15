Молоко, масло и творог: как отличить настоящие продукты от подделки дома за одну минуту

Молочные продукты есть в холодильнике практически у каждой хозяйки. Только вот порой с рынка или магазина можно принести подделку вместо безопасного и качественного товара. Выявить фальсификат достаточно просто. Вам нужно лишь немного времени и изобретательности.
Предлагаем ознакомиться с невероятными лайфхаками, как проверить продукты на соответствие пищевым стандартнам и не обманывают ли вас производители. С этими трюками справится даже школьник.
Молоко
Узнать, хорошее ли вы приобрели молоко или нет, достаточно легко. Налейте его в стакан и капните туда каплю йода. Если перед вами натуральный продукт, то цвет окажется светло-желтым. Если он другого оттенка, то в составе точно есть растительные жиры или крахмал.
Качественное молоко в воде не растворяется, а как бы опускается на дно. Налейте в стакан с жидкостью около 50 миллилитров продукта и смотрите, как оно там себя поведет.
Также натуральное молоко со временем превращается в слегка кислую простоквашу. Если внутри есть «пальма», то вкус станет горьким. Готовить из такого оладушки или блины точно не получится.
Сливочное масло
Хорошее сливочное масло тоже достаточно просто отличить от фальсификата. Его можно несколько часов подержать в морозильной камере. Если после этого кусок мягкий и легко продавливается пальцем, то перед вами 100 процентов подделка с растительными жирами. Настоящее масло будет дубовым как камень.
Возьмите кипяток и киньте туда немного купленного масла. Настоящее полностью растворится и превратится в пленку на поверхности. Поддельное же останется небольшими кусочками лежать на дне.
Водка, кстати, тоже отлично помогает определить, что перед вами на столе. В стакане с горячительным напитком растворите ложку масла. Если цвет изменится на бледно-желтый, то перед вами товар с красителями. Есть такой точно не стоит.
Творог
Без творога не приготовить сырников и не сделать начинку в блины. Чтобы быть уверенным в качестве товара, проверьте и его тоже. Капните на зернышко немного йода. Если цвет окрасится в синий или фиолетовый, то внутри есть крахмал. В идеале оттенок должен быть светло-коричневым или желтым.
Налейте в стакан кипяток и бросьте туда немного творога. Если он стал тягучим, а вода осталась чистой, то все в порядке. Подделка же превращается в хлопья, да еще и на поверхности образуется жирная пленка. Есть такое не стоит, чтобы не отравиться.
Источник фото: Legion-Media