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Москвичи берутся за дело: кто будет строить продолжение красной линии метро в Петербурге

Опубликовано: 20 июня 2025 18:31
Метро в Петербурге
Москвичи берутся за дело: кто будет строить продолжение красной линии метро в Петербурге
Городовой ру

На ПМЭФ представили проект петербургской подземки с петлей на юге.

Санкт-Петербург готовится к масштабному обновлению своей подземки — на юге города планируют продлить ветку метро и построить необычную петлю.

Продолжение Кировско-Выборгской линии пройдет через аэропорт Пулково и выставочный комплекс «Экспофорум», а затем вернется к станции «Звездная».

Это не просто очередное продление — проект обещает серьезно изменить транспортную карту южных районов и пригородов Северной столицы.

Что планируют построить?

Идея состоит в том, чтобы продолжить красную линию метро за станцию «Проспект Ветеранов» и провести ее дальше через «Экспофорум» — крупный выставочный центр.

Затем подземка развернется и петля замкнется на станции «Звездная», которая уже сейчас является важным транспортным узлом на Московско-Петроградской линии.

Предполагается, что от «Экспофорума» линия пойдет в сторону Пушкина, Царского Села и кампуса «Технологическая долина». Также промежуточные станции могут появиться в Шушарах.

Такое кольцо позволит значительно улучшить транспортную доступность южных районов, а также даст возможность быстро добираться до аэропорта Пулково и выставочного комплекса.

Сейчас эти направления довольно слабо связаны с метро, и многие вынуждены пользоваться автобусами или личным транспортом.

Кто будет строить?

Интересно, что строительство этой ветки может взять на себя не привычный петербургский метрострой, а московская компания «БТС-Мост» — подрядчик, который уже зарекомендовал себя на крупных проектах в столице, сообщает Фонтанка.

Это связано с тем, что в Петербурге сейчас не хватает ресурсов и кадров для такого масштабного строительства, а московские компании имеют опыт и федеральную поддержку.

Какие перспективы?

Губернатор Александр Беглов недавно отмечал, что до 2030 года в Петербурге планируют открыть около десяти новых станций метро, а общая пропускная способность подземки вырастет.

Однако большие проекты требуют времени и денег. На строительство метро на юге города, включая петлю через Пулково, пока выделено очень мало средств, и реальные сроки запуска могут сдвинуться.

Однако с привлечением к работе московской компании дело может сдвинуться с мертвой точки.

Что это значит для петербуржцев?

Местные жители уже не раз отмечали, что давно ждут продолжения красной линии метро и сравнивали, как строится подземка в Петербурге и Москве.

Теперь у жителей Северной столицы будет возможность увидеть, как работает московская компания в городе на Неве.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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