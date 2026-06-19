Мосты на паузе: 20 июня изменится схема движения транспорта в Петербурге

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и постоянные перекрытия дорог. В ближайшее время город ждет репетиция «Алых парусов», а в планах на будущее — масштабный ремонт главной улицы.
Репетиция «Алых парусов»: планы на вечер 20 июня
20 июня в центре города будет тесно. Из-за подготовки к празднику выпускников разведут мосты и изменят маршруты транспорта. Если планируете поездку поздно вечером, закладывайте лишнее время.
Вот график перекрытий:
- Благовещенский мост: закроют всего на полчаса — с 22:15 до 22:45. Автобусы №6, 100, 262 и троллейбус №12 просто подождут открытия.
- Дворцовый мост: здесь сложнее. С 22:35 до 23:05 проезда не будет совсем. После этого и до самого утра (08:00) на мосту сузят дорогу. Транспорт пустят в объезд. Это коснется автобусов №7, 10, 24, 191 и троллейбусов №1, 7, 10, 11.
- Троицкий мост: закроют почти на час — с 23:30 до 00:15. Автобусы №46 и 76, а также трамвай №3 поедут по другим улицам.
Глобальный ремонт Невского: заглядываем в 2026 год
Также впереди нас ждет серьезное испытание — ремонт Старо-Невского проспекта (участок от площади Восстания до площади Александра Невского). Машинам там проезд закроют полностью.
Ремонт пройдет в два этапа:
- С 28 июня по 7 июля: перекроют кусок от площади Восстания до Исполкомской улицы.
- С 7 по 14 июля: закроют оставшуюся часть до площади Александра Невского.
Хорошие новости для пешеходов: гулять по тротуарам можно будет спокойно. На перекрестках обещают положить удобные деревянные настилы, чтобы не пришлось прыгать через ямы.
Почему это происходит?
Невский проспект — лицо города, и асфальт здесь изнашивается очень быстро из-за огромного потока машин. Последний раз этот участок капитально обновляли довольно давно.
Что касается «Алых парусов», то репетиции нужны, чтобы бриг «Россия» прошел под разведенными мостами секунда в секунду под музыку и свет. Это сложная техническая работа, поэтому без временных неудобств не обойтись.
Ранее «Городовой» рассказывал, кто выступит перед выпускниками на празднике "Алые Паруса".