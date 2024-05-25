Можно ли есть апельсины, растущие у дорог на курортах Испании, Турции или Италии

В России цитрусовые на деревьях, а уж тем более, в центре города, точно не растут. Отдыхающие за границей сильно удивляются, увидев апельсины, лимоны или хурму на ветках. Первое желание — сорвать поскорее и съесть, насладившись соком и ароматом, но тут не все так просто. Вы будете сильно разочарованы, и вот почему.

Италия и Испания

В Италии и Испании, например, вдоль дорог на магистралях высажены деревья с мандаринами и апельсинами. Конечно, по вкусу они сильно отличаются от тех, что продаются в супермаркетах. Если бы они были бы такими же, тогда смысла продавать их за деньги никакого не было. Городские власти знают, что сорта деревьев для украшения туристических мест и для еды совершенно разные. Плоды, которые вы сорвете в городе, будут кислыми и даже горькими. Есть такое совершенно невозможно.

Источник фото: Legion-Media

Местные немного приловчились и даже готовят из таких фруктов джемы и закуску под названием mostarda. Это консервированные кусочки цитрусовых в остро-пряном соусе с горчицей. Подаются они к мясу или выкладываются на тарелку с разнообразными сырами как пикантная закуска.

А вот киви, хурму, инжир, гранаты, яблоки, сливы или вишню в Италии можно спокойно срывать с деревьев и отправлять прямо в рот. Плоды достаточно вкусные и местные с удовольствием лакомятся ими, совершая прогулку или отправляясь на работу. Конечно, у дорог лучше такое не есть. В кожуре могут находиться химикаты и нитраты от выхлопных труб проезжающих автомобилей.

Турция

В Турции огромное количество апельсиновых деревьев. Их даже считают негласным символом Аланьи. На улицах растет турунч или померанец. Это тоже горький сорт, который в еду не годится. Но попадаются деревья и со сладкими плодами. Отличить их очень даже просто, считает Саша Коновалова, ведущая свой собственный Дзен-канал.

«Апельсин всегда круглый, а турунч похож на большой мандарин — он слегка приплюснутый. У апельсина кожура тонкая и гладкая. У турунча толстая бугристая корка. Знаете, как изображают целлюлит на картинках? Вот такая, только плотная. Апельсины растут на высоких деревьях, а турунч — на низких. Все, что высажено у дороги (там, где ездят автомобили) не годится в пищу», — поделилась знаниями туристка.

Источник фото: Legion-Media

Так что не спешите набивать карманы и сумки, оказавшись вблизи такого аппетитного дерева. Никакой радости его плоды вам точно не принесут. Вы только испачкаете руки и будете искать, чем поскорее запить едкий вкус.



Источник фото: Legion-Media