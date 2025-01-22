Можно сразу на «Лыжню России»: петербуржцам рассказали, как легко и быстро освоить самый массовый зимний вид спорта

В преддверии «Лыжни России-2025», которая состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, многие жители задумываются о том, как правильно встать на лыжи и освоить технику катания. Для тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта или подзабыл навыки за лето, чемпион России Алексей Двоскин поделился ценными советами.

Для начала стоит освоить классический ход, который является наиболее популярным среди начинающих.

Выбор лыж и места тренировки

Для классического хода следует выбирать лыжи с камусом – специальной накладкой из ворса, обеспечивающей хорошее сцепление со снегом. Для тренировки подойдут парки, стадионы или лыжные базы, которых предостаточно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Базовые упражнения: основа техники катания

Обучение классическому ходу начинается с базовых упражнений.

«Техника классического хода обязательно начинается с проката на одной ноге. Для того чтобы потом уверенно, длинно хорошо катиться. Поэтому снимаем одну лыжу и выполняем упражнение «Самокат». Встаем на ногу, которая без лыжи, толкаемся и делаем прокат вперед», — объяснил чемпион России и тренер Алексей Двоскин.

Это упражнение помогает научиться держать вес тела на одной ноге.

Далее выполняются махи ногами поочередно. Первые шаги на лыжах рекомендуется делать без палок, чтобы улучшить координацию и равновесие. Для этого также подходит упражнение «разноименная ходьба»: правая рука – левая нога, левая рука – правая нога.

Правильная стойка: основа устойчивости

Перед тем как выходить на лыжню, необходимо принять правильную стойку: одну ногу поднять назад, а плечи вместе с рукой вывести вперед. Для новичков подходит двухшажный попеременный ход, движения которого напоминают обычную ходьбу.

Как правильно падать на лыжах

Падать следует на бок, подняв руки, чтобы не сломать инвентарь. Вставать нужно, опираясь на руку.

Для тех, кто впервые встает на лыжи или хочет усовершенствовать свои навыки, советы Алексея Двоскина станут незаменимым руководством. Правильная техника, знание базовых упражнений и осторожность помогут насладиться лыжными прогулками и получить пользу для здоровья.

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