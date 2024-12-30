Как сэкономить на икре и не прогадать с качеством

Цены на красную икру в этом году в Петербурге рекордно подскочили, но знатоки деликатесов подсказывают, как не остаться без праздничного лакомства и выбрать качественный продукт. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка и директор по развитию компании «Рыбсеть», поделилась советами с изданием Life.ru.

Обращайте внимание на упаковку

По словам Кировой, выбор упаковки играет ключевую роль. Самая доступная по цене икра обычно продается в жестяных банках. Однако если вы предпочитаете икру в прозрачной таре, важно провести визуальную оценку. Эксперт рекомендует избегать товара с подтеками, поврежденной упаковкой и большим количеством жидкости внутри.

«Икра не должна быть слишком сухой или буквально плавать в жидкости, — объясняет Полина Кирова. — Хорошая икра имеет пластичную консистенцию, умеренное количество сока и приятную жировую текстуру».

Как сэкономить?

Эксперт отмечает, что 2024 год выдался непростым для рыбного промысла: вылов лосося оказался низким, что привело к удорожанию икры. Однако есть способ сэкономить — выбрать икру из ястыка. Она на 30% дешевле традиционной и при этом остается достойным вариантом для новогоднего стола.

Подойдите к выбору деликатеса ответственно, и ваш праздничный ужин станет вкусным и незабываемым!