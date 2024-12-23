Ждать ли петербуржцам магнитных бурь в декабре 2024

На поверхности Солнца наблюдается резкий рост вспышечной активности. Если еще неделю назад количество солнечных взрывов было минимальным, то теперь их число превышает 15 в сутки. Большинство из них относятся к слабому классу С и не представляют опасности для Земли. Однако два взрыва 24 декабря и один утром 25 декабря попали в средний класс М, что может вызвать радиационные штормы и помехи в работе радиооборудования.

Магнитные бури: что будет 24 декабря?

24 декабря магнитосфера Земли окажется в состоянии легкой неустойчивости, с К-индексом в 4 балла. Это значение ниже порога в 5 баллов, при котором возникают магнитные бури. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность магнитных бурь в этот день составляет всего 5%. Однако уже 25 декабря ситуация может ухудшиться, и вероятность геомагнитного шторма возрастает до 15%.

Как это может повлиять на жителей России?

24 декабря не ожидается значительных геомагнитных возмущений, но метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое самочувствие, особенно если они чувствительны к изменениям магнитного поля. Несмотря на умеренную угрозу, стоит быть готовыми к возможным колебаниям магнитной активности.

Ситуация с солнечной активностью продолжает развиваться, и прогнозы могут обновляться. Для получения актуальной информации рекомендуется следить за данными лабораторий, которые занимаются мониторингом солнечной активности, сообщает источник.