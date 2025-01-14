Налоговые вычеты в Петербурге: какие произошли изменения в 2025 году

Жители Санкт-Петербурга с 2025 года столкнутся с изменениями в системе налоговых вычетов. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение размера социальных и стандартных вычетов, а также введение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая может повлиять на сумму вычета при определенном уровне дохода.

Стандартные налоговые вычеты на детей: повышенные суммы и лимиты дохода

Увеличили стандартные налоговые вычеты на детей. На первого ребенка можно будет получить 1400 рублей в месяц, на второго — 2800 рублей, а на третьего и последующих детей — по 6000 рублей. Родители и опекуны детей-инвалидов получат по 12 000 рублей. Кроме того, увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей. Теперь этот лимит составляет 450 000 рублей в год.

Новый вычет для участников ГТО

В 2025 году вводится новый стандартный налоговый вычет в размере 18 000 рублей. Этот вычет смогут получить петербуржцы, участвовавшие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и получившие знак отличия. Вычет предоставляется за год получения знака или при подтверждении знака отличия, если гражданин прошел диспансеризацию. Это нововведение направлено на стимулирование здорового образа жизни.

Прогрессивная шкала НДФЛ и налоговые вычеты

Важно отметить, что в 2025 году вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Это означает, что налоговая ставка будет зависеть от уровня дохода. Таким образом, размер налоговых вычетов может быть увеличен в зависимости от суммы дохода налогоплательщика.