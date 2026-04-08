Народные приметы на 9 апреля - день Матроны Настовницы: что укажет на сильные осадки

Русские люди в прошлом всегда полагались на приметы, ведь это помогало им уберечься от неприятностей, предсказать погоду на ближайшее время. 9 апреля верующие вспоминали Матрону Солунскую, которая была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка пыталась заставить Матрону отречься от христианства, однако та отказалась. В народе Матроне дали имя Настовница.
В этот день наши предки особенно следили за погодными приметами, так как это помогало предсказать им осадки на ближайшее время.
Народные приметы на 9 апреля:
- Чибис кричит с вечера – ожидайте ясную погоду.
- Петух поет не утром, а днем – к сильным осадкам в ближайшие 2-3 дня.
- Чибис летает слишком низко – погода будет сухой и ясной.
- На клюве чибиса есть вода – будьте готовы к дождю.
- Прилетели чайки – скоро на реках и озерах растает весь лед.
- На весенней почве показалась плесень – год будет дождливым и грибным.
Что нельзя делать в этот день:
- Лениться, так как это может привести к бедности.
- Ссориться с близкими – к сложному восстановлению отношений.
- Проявлять ревность, так как это могло привести к недугам.
- Приносить в дом птиц – к финансовым потерям.
- Девушкам заводить кошку – сулило одиночество.
- Класть деньги на стол – к потере благополучия.
Что можно делать в этот день
Русские люди называли Матрону покровительницей ткачих. В этот день разрешалось отбелять пряжу и холсты. Также хозяйки убирали, стирали, готовили. Считалось, что из дома нужно было выбросить все старые вещи. Подобным образом русские люди избавлялись от негативной энергетики.
