Навигация-2026 в Петербурге: Беглов разводит мосты и заряжает электрокатера
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Навигация-2026 в Петербурге: Беглов разводит мосты и заряжает электрокатера

Опубликовано: 15 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Нововведением этого сезона навигации станет проход катеров под разведенными мостами. 

В Петербурге 15 апреля открылась навигация по рекам и каналам. Для малых судов доступны 21 муниципальный причал и свыше 140 частных.

В ближайшее время запустят еще один — новый — на набережной Мойки напротив Дворцовой площади из-за высокой популярности места среди петербуржцев и туристов. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, запуск навигации — всегда праздник для Северной столицы. В 2026 году впервые для прохода судов будет разводиться новый Большой Смоленский мост.

Градоначальник сообщил, что на Арсенальной набережной появится хаб для зарядки пассажирских электросудов. Проект готов, и после запуска там заработают современные причалы со станцией на 450 кВт, способной обслуживать несколько судов одновременно.

В этом году в городе добавятся новые регулярные маршруты. Теплоход «Чайка» на сжиженном газе выйдет на линию набережная Макарова — Южная дорога — Лахта-центр.

Горожане и посетители смогут прокатиться на «Фонтанке 2.0» и двух гибридных судах «Москва 2.0».

В новинку сезона войдет проход катеров под разведенными мостами — для этого перевозчикам выдадут специальные разрешения, чтобы пассажиры получили незабываемые впечатления.

Летом Петербург примет на 5% больше туристов, чем в прошлом году. Напомним, в 2025-м город посетили около 12,5 млн человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью