Навигация-2026 в Петербурге: Беглов разводит мосты и заряжает электрокатера

В Петербурге 15 апреля открылась навигация по рекам и каналам. Для малых судов доступны 21 муниципальный причал и свыше 140 частных.
В ближайшее время запустят еще один — новый — на набережной Мойки напротив Дворцовой площади из-за высокой популярности места среди петербуржцев и туристов. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.
Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, запуск навигации — всегда праздник для Северной столицы. В 2026 году впервые для прохода судов будет разводиться новый Большой Смоленский мост.
Градоначальник сообщил, что на Арсенальной набережной появится хаб для зарядки пассажирских электросудов. Проект готов, и после запуска там заработают современные причалы со станцией на 450 кВт, способной обслуживать несколько судов одновременно.
В этом году в городе добавятся новые регулярные маршруты. Теплоход «Чайка» на сжиженном газе выйдет на линию набережная Макарова — Южная дорога — Лахта-центр.
Горожане и посетители смогут прокатиться на «Фонтанке 2.0» и двух гибридных судах «Москва 2.0».
В новинку сезона войдет проход катеров под разведенными мостами — для этого перевозчикам выдадут специальные разрешения, чтобы пассажиры получили незабываемые впечатления.
Летом Петербург примет на 5% больше туристов, чем в прошлом году. Напомним, в 2025-м город посетили около 12,5 млн человек.