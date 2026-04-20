Не бедная Лиза: вся правда об образе жизни императрицы Елизаветы Петровны

Кабаны с мороженым перед сном и ночные "вечеринки": как жила Елизавета

Императрица Елизавета, дочь основателя Петербурга Петра Первого, известна своим вкладом в развитие Российской империи. Она развивала в стране образование, проводила важные экономические реформы, расширяла права дворянства и даже отменила смертную казнь. А вот о том, как жила Елизавета, чем любила заниматься и чего боялась на самом деле, мало кто знает. Подробно о жизни Елизаветы Петровны рассказал эксперт дзен-канала "GREEBANAL- История Санкт-Петербурга".

Елизавета выросла в царской роскоши, никто ее не держал в ежовых рукавицах, с детства она росла доброй и сентиментальной девочкой, однако из-за политических противоречий и соперничества за власть ей пришлось в течение 11 лет жить в качестве бедной родственницы при дворе своей кузины Анны. Девушке приходилось экономить, носить скромную юбку, и именно потому, дорвавшись до власти, Елизавета "оторвалась" по полной.

Теперь у нее было более 15 тысяч платьев! В это же время начал проявляться и диктаторский характер, который, видимо, был на долгие годы спрятан внутри. Елизавета не терпела женщин красивее себя. Был даже случай, когда ей пришлось обрить себе голову из-за пролившейся краски, и тогда императрица повелела сбрить волосы и всем придворным, чтобы не страдать в одиночестве.

Елизавета обожала развлекаться, устраивать балы и вкусно есть. А еще для нее были характерны лень, жажда удовольствий и некая спонтанность. Самодержица не любила работать, а особенно подписывать бумаги. Но при всем этом императрица оставалась очень набожным человеком. Так, после ночной вечеринки в 5 утра он могла отправиться на богомолье. А еще она строго соблюдала пост по средам и пятницам, но стоило часам пробить полночь, как слуги выносили поросят, супы, мороженое и прочие лакомства. Когда Елизавета грешила, она каялась духовнику и дарила ему дорогие подарки.

А бывало и так, что Елизавета вскакивала чуть свет и ни с того ни с сего отправлялась с ночевкой на охоту, спала в палатке, ела дичь. Но самое необычное увлечение Елизаветы - разведение лягушек в саду. Она обожала их кваканье. А вот яблоки не любила - не выносила даже их аромат. В общем, довольно разносторонней и интересной личностью была Елизавета Петровна.

