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Михаил Боярский: воспринимать меня как Д’Артаньяна – ошибочный взгляд

26 декабря 2024 17:21
Михаил Боярский на фоне трибун стадиона
Михаил Боярский: воспринимать меня как Д’Артаньяна – ошибочный взгляд
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Global Look Press

Актеру сегодня исполнилось 75 лет.

Михаил Боярский отмечает 75-летие в четверг, 26 декабря. Праздник он проведет на сцене Театра имени Ленсовета, где продолжает активно работать. В интервью «Петербургскому дневнику» актер сообщил, что в месяц у него бывает от 5 до 7 спектаклей, а на экране его давно не видно, так как он не находит достойных сценариев для кино.

Он также прокомментировал восприятие себя поклонниками исключительно как Д’Артаньяна:

«Это ошибочное мнение. „Три мушкетера“ — замечательная работа, но она была слишком давно. Это уже прошедший этап», — отметил Боярский.

В день своего рождения актер не планирует торжеств, так как ему не нравятся поздравления и подарки. Он предпочитает скромное празднование, однако за кулисами театра, скорее всего, будет выпито бокал шампанского с коллегами. В свободное время Боярский любит читать и проводить время с внуками.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Михаил Боярский
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