Михаил Боярский: воспринимать меня как Д’Артаньяна – ошибочный взгляд

Михаил Боярский отмечает 75-летие в четверг, 26 декабря. Праздник он проведет на сцене Театра имени Ленсовета, где продолжает активно работать. В интервью «Петербургскому дневнику» актер сообщил, что в месяц у него бывает от 5 до 7 спектаклей, а на экране его давно не видно, так как он не находит достойных сценариев для кино.

Он также прокомментировал восприятие себя поклонниками исключительно как Д’Артаньяна:

«Это ошибочное мнение. „Три мушкетера“ — замечательная работа, но она была слишком давно. Это уже прошедший этап», — отметил Боярский.

В день своего рождения актер не планирует торжеств, так как ему не нравятся поздравления и подарки. Он предпочитает скромное празднование, однако за кулисами театра, скорее всего, будет выпито бокал шампанского с коллегами. В свободное время Боярский любит читать и проводить время с внуками.