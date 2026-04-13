Не кладите брусчатку на песок – только это выдержит груженый КАМАЗ – сорняки не полезут 10 лет

Многие ошибки при строительстве становятся заметны только спустя время. Особенно обидно, когда красивая дорожка из плитки начинает зарастать сорняками. Однако опытные мастера знают, как сделать покрытие, которое прослужит десятки лет.
Главная ошибка при укладке дорожек
Большинство мастеров укладывают брусчатку на смесь цемента с речным песком. Однако у такого способа есть скрытый недостаток.
Даже мытый и сеяный речной песок всегда содержит микроскопические семена трав и сорняков. Через пару недель после укладки из швов начнут лезть одуванчики, подорожник и вьюнок.
Как работают профессионалы
Вместо песка опытные мастера берут самый мелкий гранитный отсев. В эту крошку при замесе с цементом добавляют специальный гербицид (порошок против сорняков).
В гранитной пыли и крошке нет органики, а значит, семенам неоткуда взяться. Сорняки просто не могут расти в таком основании.
Три преимущества гранитного отсева:
- ничего не прорастает, поверхность остается чистой без постоянной прополки;
- плитка не «ездит», отсев с цементом спрессовывается в почти монолитное основание;
- выдерживает подвижки почвы.
Если добавить сварную сетку и хорошо пролить водой, конструкция выдержит большие нагрузки.
При укладке не нужно долго выстукивать каждый кирпичик киянкой. Благодаря мелкой гранитной пыли достаточно пары ударов, в результате чего плитка сразу садится идеально ровно, сообщает "Стеклянная сказка".
Ранее "Городовой" рассказал, какие красные однолетники должны быть на каждом участке.