Не "Красная Москва и не "Ландыш": эти духи из СССР снова стали предметом охоты коллекционеров

Советские духи, о которых мечтали миллионы.

Советская парфюмерия давно превратилась не просто в воспоминание о прошлом, а в настоящий символ эпохи. Для миллионов женщин духи в СССР были больше, чем косметикой — они ассоциировались с праздником, роскошью и особым статусом, сообщает UssurMedia.

Главой легендой советской парфюмерии считается "Новая Заря" и её знаменитая "Красная Москва". Этот аромат с нотами жасмина, розы, ириса и ванили стал настоящей визитной карточкой эпохи. Стойкий, густой и узнаваемый запах многие помнят до сих пор.

Не менее культовым считался аромат "Красный мак". Его насыщенный цветочный шлейф ассоциировался с праздниками, театрами и торжественными вечерами. Для многих женщин именно эти духи стали запахом молодости.

Особым дефицитом в СССР были духи "Тет-а-тет", созданные при участии французских специалистов. Небольшие флаконы часто хранили буквально как семейную реликвию и использовали по капле только по особым случаям.

После войны огромную популярность получили духи "Злато Скифов". Восточный аромат оказался настолько успешным, что получил международную награду на выставке в Брюсселе в 1958 году.

Символом роскоши считались и духи Dzintars под названием "Тайна". Их воспринимали как элитную парфюмерию, доступную далеко не всем.

Отдельное место занимала "Пиковая дама" — строгий аромат, который многие называли самым аристократичным парфюмом советской эпохи.

Советские духи отличались высокой стойкостью благодаря натуральным маслам и высокой концентрации компонентов. Именно поэтому некоторые бутылочки сохранили свой аромат даже спустя десятилетия.

Эксперт в области винтажной парфюмерии Наталья Шахова рассказала, что реанимировать старые духи можно с помощью шприца, которым нужно набрать немного духов, а потом, нажав на поршень, вернуть жидкость обратно вместе с воздухом.

"Всё зависит от того, как хранились духи. Если флакончик был плотно закрыт и защищён от прямых солнечных лучей, то они только настаивались", — объяснила она.

Некоторые коллекционеры продолжают собирать советские духи и по сей день. Они охотятся за самыми редкими экземлярами, выкупая их в Сети.

Ранее мы писали о том, как избавиться от неприятного запаха в туалете.