Почему с коромыслом в деревнях ходили только женщины

Недаром русских красавиц художники часто изображали с коромыслом на плечах. Именно так и дефилировали деревенские девушки, неся на хрупких плечах два тяжеленных ведра, доверху заполненных холодной водой. Со стороны казалось, что они играючи таскают эту хитрую конструкцию, но на деле в этом нужна была особая сноровка и привычка, ну и физическая сила.

Источник фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Elena Mayorova/Globallookpress.com

Потому приучали девок с коромыслом ходить с юных лет. Специально делали их разных размеров, чтобы сподручнее было. Да и сейчас в селах бабушки не знают другог способа ходить по воду. Как привыкли с детства, так и делают. И ни у кого на Руси не возникало вопроса, почему столь тяжелая обязанность выполнялась не мужчинами. Они, если и приносили воду, то просто в ведрах. Мужика с коромыслом в деревне встретить было почти невозможно. Считалось, что это чисто "бабье" приспособление. И вот в чем крылась причина.

Источник фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Во-первых, у мужчин было достаточно других обязанностей, кроме как ходить на колодец или родник за водой. А женщинам в руках ведра носить было не так уж просто. Ручки резали ладони. Приходилось делать остановки, отдыхать, вода расплескивалась на землю. Коромысло решило сразу несколько проблем. Поддев крюком одно ведро, женщина наклонялась, удерживая конструкцию на плечах и насаживала второе. И доносила воду в целости, почти не устав. Разве что спина немного напрягалась.

Источник фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Nikolay Titov/Globallookpress.com

Коромысло помогало и в зимнее время, когда из-за сугробов ведра другим способом было не пронести. Ну и без поверий не обходилось. Коромысло считалось своеобразным оберегом от кикимор, водяных и другой нечисти, которая жила в водоемах. А еще деревянное изогнутое приспособление издавна было символом отношений между мужчиной и женщиной. Неспроста перед свадьбой невесту проверяли на готовность к браку. Давали ей коромысло с ведрами и велели принести воды, не расплескав. Если справлялась — значит и женой станет хорошей, работящей и заботливой.

Современным девушкам тоже не мешало бы проходить подобное испытание перед замужеством, чтобы будущий супруг сразу видел, вынесет ли избранница тяжелую ношу, если понадобится. Впрочем, и женихов стоило бы заставлять рубить дрова да гвозди заколачивать. А то парни сейчас пошли сплошь белоручки, которые только и умеют, что красиво лежать на диване и ТВ-каналы перещелкивать в ожидании вкусного ужина.

Источник фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com