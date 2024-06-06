Не плавать в Ниле и не карабкаться на пирамиды: чего нельзя делать туристам в Египте

Страна пирамид привлекает туристов со всего мира своими историческими и культурными достопримечательностями, а также теплым климатом и богатым морем. Однако прежде чем туда отправляться, важно ознакомиться с правилами, действующими для туристов. Иначе есть риск как минимум отравиться, а как максимум закончить отпуск в тюрьме.

Вывоз запрещенных предметов

Один из главных запретов в стране касается вывоза кораллов и других предметов морской фауны. Если у вас в багаже или ручной клади обнаружат что-либо из этого, могут выписать штраф в размере 1000 долларов. Также не разрешается брать с собой на родину чучела любых животных, птиц и рыб, так что не соблазняйтесь на уговоры продавцов, которые пытаются всучить вам их.

Не подлежит вывозу и антиквариат. Совсем недавно показательный случай произошел с туристкой из Франции. Девушка попала в египетскую тюрьму из-за сувенира, который купила в магазине при отеле за 250 евро. К счастью для отдыхающей, в суде удалось доказать, что вещица не представляет исторической ценности.

Источник фото: Legion-Media

Появление в нетрезвом виде

Запрещено распитие спиртных напитков в общественных местах и появление на улицах в нетрезвом виде. Если человек будет вести себя неадекватно, то вполне может получить штраф.

Съемка людей

Не стоит фотографировать египтян, если они не изъявили на то согласие. Так вы можете оскорбить граждан. Кроме того, нельзя снимать военные объекты, представителей полиции или вооруженных сил. Не дозволяется запечатлять на камеру даже Суэцкий канал и Асуанскую плотину. В лучшем случае снимки попросят удалить.

Источник фото: Legion-Media

Ночное купание

После захода солнца купаться на пляжах не стоит. Это правило обусловлено заботой о безопасности туристов. Ночью морские ежи пробираются в прибрежную полосу. Кроме того, можно ненароком столкнуться с муренами или морскими змеями, которые выплывают на охоту в темное время суток.

Карабкание на пирамиды

Взбираться на пирамиды запрещено. Такое поведение могут счесть за акт вандализма. Известняковые блоки достаточно хрупкие и могут пострадать. Получить разрешение подняться наверх могут разве что ученые, но им требуется согласовать восхождение с властями.

Источник фото: Legion-Media

Питье водопроводной воды

Строго говоря, это не запрещено, но поступать так не стоит. Водопроводная вода в Египте считается непригодной не только для питья, но даже для чистки зубов и промывания глаз.

Купание в Ниле

Главная причина этого запрета — загрязненность реки. Искупавшись в ее водах, можно заразиться паразитами, которые поражают почки и печень. Не исключены и кишечные инфекции.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media