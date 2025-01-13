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Пенсионные баллы предлагают делить при разводе супругов

13 января 2025 18:01
Муж и жена
Пенсионные баллы предлагают делить при разводе супругов
Городовой ру

Депутаты объяснили как и зачем.

В Госдуме обсуждают инициативу, которая может изменить подход к разделу пенсионных накоплений между супругами при разводе. Первый заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая предложила разделять пенсионные баллы, накопленные в период, когда один из родителей находился в декрете, а второй продолжал работать.

Суть инициативы заключается в том, чтобы компенсировать родителю, оставшемуся дома с ребенком, недостаток пенсионных накоплений. По словам Буцкой, в таких случаях тот, кто находился в декретном отпуске, получает минимальное количество пенсионных баллов, в то время как второй супруг продолжает увеличивать свой пенсионный капитал. Новый законопроект предполагает сложить все баллы супругов за этот период и разделить их поровну.

«И вот эта семья с ребенком решает развестись… И в этом случае пенсионные баллы также можно было бы поделить между родителями: сложить мамины плюс папины и разделить на два», — заявила Татьяна Буцкая.

Она отметила, что считает этот подход справедливым, ведь воспитание ребенка — это серьезная работа, заслуживающая компенсации.

Эксперты оценивают инициативу как важный шаг к социальной справедливости, однако задаются вопросом, насколько реально внедрение подобной схемы в масштабах всей страны. Законопроект потребует детального анализа и проработки, чтобы учесть все нюансы — от учета стажа до вопросов перерасчета пенсий.

Напомним, что с 1 января 2025 года в России стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. При накоплении 100 баллов размер пенсии составляет около 23 тысяч рублей.

Пока инициативу только обсуждают, но идея уже вызвала большой интерес, особенно среди семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за разделения обязанностей по воспитанию детей, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ПенсияСемьяСемейный бюджет
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