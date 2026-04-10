Не только Сочи: где отдохнуть на майских-2026, чтобы точно не пожалеть о поездке — без виз и загранок

Топ-5 самых крутых мест в России, которые можно посетить на майские каникулы

Кто-то предпочитает проводить майские праздники на даче. Да, свой колорит в таком отдыхе есть. И все же дачей вы еще успеете насладиться в течение лета, а вот длинные выходные или отпуск могут не выпасть еще долгое время. Поэтому предлагаем уехать на майские каникулы в другой город, чтобы полюбоваться местными пейзажами, погулять по старинным местам и, конечно, открыть пляжный сезон.

Перечислим топ-5 самых крутых локаций, куда можно отправиться отдохнуть на майские праздники и ни капли не пожалеть об этом.

Казань

В майские дни температура здесь поддерживается на уровне +14...+18 градусов. Отличный вариант для короткой поездки. За 2-3 дня вы сможете обойти основные достопримечательности, а именно посетить Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, полюбоваться «падающей» башней Сююмбике, а также насладиться чак-чаком.

Карелия

Здесь в мае не так тепло, но воздух свежий, чистый, влажный. Температура - +10...+13 градусов. Однодневный отдых в Петрозаводске произведет прекрасное впечатление! Здесь вы полюбуетесь историческим кварталом на пересечении Неглинской набережной и улицы Федосовой, а также полакомитесь со знаменитыми карельскими калитками - открытыми пирожками с рисом, картошкой, творогом либо ягодами. А еще в мае открывается судоходный сезон, а значит можно заказать прогулку на теплоходе и добраться до острова Кижи с его знаменитыми деревянными церквями.

Сочи

Ну и какой же список российских мест для отдыха без Сочи! Здесь уже вполне комфортная температура - +18...+21 градус. Купаться пока рановато, но и обычные прогулки по паркам с цветущими розами вызовут у вас восхищение. Особенным спросом у туристов в мае пользуются роскошные яхты, пришвартованные в Морском порту. Можно заказать прогулку на одной из них и полюбоваться гордом с воды на закате.

Адыгея

В мае в Республике воздух прогревается до +21 градуса. Здесь очень красиво, дешево, а еще в мае открывается сезон горного трекинга: даже новички смогут отправиться в пеший поход. Самые популярные достопримечательности Адыгеи - гора Большой Тхач, водопады Руфабго и плато Лаго-Наки. Это пока не слишком популярное у туристов направление, но тем и лучше - на экскурсии нет плотных экскурсионных групп, которые лишь мешают делать эффектные фото.

Калининград

В Калининграде в мае тоже уже вполне комфортно, воздух прогревается до +14...+18 градусов. Отдых здесь не дешевый, но он того стоит. На набережной у Музея Мирового океана вы как раз в майские каникулы сможете полюбоваться цветущей сакурой. Основные локации для красивых фото - Кафедральный собор, Рыбная деревня, неприступные башни и форты. Также обязательно посетите Зеленоградск, Балтийск, Светлогорск или Янтарный, где вас ждут лютеранские храмы, величественные замки и усадьбы, старинные немецкие здания, красивейшие леса, рощи и километры песчаных пляжей.

