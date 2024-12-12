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Не всем петербуржцам стоит носить зимой термобелье: кому именно и почему

12 декабря 2024 08:01
Не всем петербуржцам стоит носить зимой термобелье: кому именно и почему
Не всем петербуржцам стоит носить зимой термобелье: кому именно и почему
Legion–Media

Мало кто об этом задумывается.

Зимой термобелье кажется идеальным решением для утепления. Однако врач-дерматовенеролог Татьяна Гайдина предупредила, что не всегда оно приносит пользу. Особенно опасно такая одежда может быть для мужчин.

По ее словам, важно учитывать продолжительность пребывания на холоде. Если вы планируете быстро пробежаться до метро по морозу, а потом провести долгое время в теплом помещении, термобелье может спровоцировать перегрев и компрессию, что приведет к различным заболеваниям.

«Если говорить именно про мужчин, то у них из-за гипертермии может нарушиться сперматогенез. Физиологически репродуктивные органы у мужчин (тестикулы) должны быть на один-два градуса Цельсия холоднее, чем температура тела, чтобы происходил нормальный сперматогенез. Если тестикулы перегреваются, то эта функция нарушается», – предупредила дерматолог.

Однако, если работа связана с длительным пребыванием на улице в суровые погодные условия, пренебрегать термобельем не стоит. Оно станет надежным защитником от переохлаждения.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Санкт-Петербург
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